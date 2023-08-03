俄乌升级“无人机之战”

来源：中国新闻周刊

作者：曹然

一道亮光，一声轰鸣，一瞬震动……这是7月30日乌军无人机袭击给“莫斯科城”居民留下的印象。除了两栋摩天大楼玻璃受损、一名安保人员受伤、莫斯科机场临时关闭，袭击并未影响俄罗斯首都的生活，俄总统普京也没有改变参加圣彼得堡海军阅兵式的既定行程。普京的发言人佩斯科夫称，这是乌军在最近的大反攻失败后的“绝望行为”。

然而，从另一方的视角看，这次袭击并非没有意义。“莫斯科城”的官方名称是莫斯科国际商务中心，“莫斯科城”（Moscow-City）是人们按照伦敦金融城（The City）赋予的名称，代表了其在俄罗斯的特殊地位。此处距离红场仅4公里，是欧洲最大的摩天大楼群，也是俄罗斯经济依然繁荣的象征。

被无人机击中的大楼和楼层是政府租用的办公区。俄罗斯媒体发布的影像显示，一些政府文件由此散落在周围的街道上。乌克兰总统泽连斯基在袭击当晚的视频讲话中称，“战争正在回到俄罗斯领土”，特别是回到其“有象征意义的中心地区”。他说，这是“不可避免的，自然而然的，绝对公平的”。

这已经是莫斯科今年第四次遭受无人机袭击。自5月3日克里姆林宫遇袭、5月30日居民区遇袭后，俄军一再加强首都侦测、防御、干扰、拦截无人机的能力，一度阻止了乌军无人机接近莫斯科。但是，7月24日，两架乌军无人机成功进入莫斯科市中心，其中一架坠毁于俄罗斯国防部大楼附近，距克里姆林宫仅3公里。7月30日“莫斯科城”又遭攻击，显示出俄军现有防空体系再次出现漏洞。

俄罗斯国防部当天称，55架乌军无人机遭击落。但这场“综合战争”中乌军无人机远距离奔袭的军事价值，并不在于造成实质破坏，而是在于让莫斯科等俄罗斯后方中心地区感受到“战争就在眼前”。从这个角度说，俄军不能让任何一架无人机“漏网”进入莫斯科空域。

“莫斯科城”遇袭事件发生后，俄军用猛烈的炮击结合导弹、无人机袭击予以回应。乌克兰北部苏梅州到南部扎波罗热州的诸多城市都遭攻击，防空警报在全境拉响。根据地方当局的说法，第聂伯罗彼得罗夫斯克州和赫尔松州7月31日遭受的导弹袭击，都造成了儿童伤亡，两地总计伤亡人数超过百人。此外，俄军还宣布摧毁了一处乌军无人机后勤中心。俄罗斯国防部长绍伊古表示，对乌军“袭击中心”的打击已“增长了数倍”。

和以往不同的是，乌军在遭受俄军空袭后，也采用火炮和无人机反击。7月31日，俄罗斯别尔哥罗德地区遭受乌军炮击，房屋受损；罗斯托夫州塔甘罗格市附近的农场因乌军无人机坠毁而受损。此前，乌军已于7月28日使用无人机袭击该市，破坏了艺术博物馆及周边民宅，造成十多人受伤。

据俄罗斯国防部消息，8月1日凌晨，乌军又使用三架无人机袭击莫斯科，其中一架被电子压制后失控，在非居民区坠毁，另两架在莫斯科州上空被防空系统击毁。

有分析认为，当前俄军在地面行动中仍占据一定优势，特别是在北部战线红利曼方向给予乌军很大压力，有可能取得突破。但在远程对抗中，乌军逐渐形成了以炮击、“风暴之影”导弹袭击和无人机、无人艇相结合的作战方式，不仅能不断迫近莫斯科等主要城市空域寻找机会，还能持续对俄罗斯本土发动袭击，改变了以往乌军偶有远程战果、俄军迅速以大规模空袭回应压制的对抗节奏。

可以预见的是，乌军的无人机作战保障能力还将得到进一步加强。除了已经提上日程的美制远距离攻击型无人机援助计划，乌克兰国防部与土耳其主要无人机制造商于7月31日签署合同，开始建设新的攻击型无人机维护中心。按照双边合作计划，土方还会在乌克兰投建一座生产攻击型无人机的工厂。面对这些情况，俄军亟须找到新的防御和反击方式。

无人机和远程对抗加剧，也让国际社会担忧，这场旷日持久的战争将变得更加残酷和不人道。联合国人权高专办发言人7月31日强调，冲突双方必须始终区分军事目标和民用目标，采用一切可能的措施杜绝“不分青红皂白”的攻击，并尽量减少对平民和民用物体的伤害。