中国限无人机出口谁最伤？

来源：香港01

作者：陆一

继对稀有金属镓、锗进行出口管制后，中国又祭出了一个重磅出口管制措施，那就是无人机。商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部7月31日联合发布公告，自9月1日对性能较高的无人机及其相关物项实施出口管制，未经许可者不得出口。政策出台后，有很多人在猜测，中国对无人机进行出口管制究竟针对的是谁？

有人说是针对俄乌，因为乌克兰无人机给俄罗斯造成了很大的麻烦，频繁袭击俄罗斯的后方，多次飞到莫斯科，有可能是普京求助中国，不要让无人机“流入”乌克兰。这个说法其实没有什么依据。西方才是乌克兰的军援后方，乌克兰的无人机主要来自于美国。如果说中国限制无人机出口是为了帮助俄罗斯，这个格局太狭隘了。殊不知，美国企业却是中国无人机零部件最大的进口商。

毫无疑问，中国目前是无人机的最大生产国和出口国之一，特别是民用无人机方面，以大疆为代表的中国无人机公司已经占据了较大的市场份额。中国此次限制无人机出口，主要针对的也是民用无人机，防止其用于军事用途，按照官方说法理由是“维护国家安全和利益”，实际上更大来说，是为世界和平稳定做贡献，并不是单一针对某个国家。

值得注意的是，此次共同发布无人机出口临时管制措施的是四个部门，包括商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部。惊动了中央军委所辖部门，说明无人机的限制肯定和军事属性有关。

这从商务部新闻发言人的回应中可以印证这一点：“中国政府始终致力于维护全球安全和地区稳定，一贯反对将民用无人机用于军事目的。此次中方适度扩大无人机管制范围，是展现负责任大国担当、践行全球安全倡议、维护世界和平的重要举措。”

除了对民用无人机整机（有可能用于军事目的的高性能无人机）进行限制，而且对无人机零部件也实施了出口管制——分别对部分无人机专用发动机、重要载荷、无线电通信设备和民用反无人机系统等实施出口管制。

限制民用无人机整机出口可以理解，因为一些高性能的民用无人机是可以用于军事用途的。比如大疆生产的一款民用无人机，本身并不具备军事用途，但是由于稳定的性能和低廉的价格，只要稍加改装，就可以用于战场了。

俄乌战争爆发以来，俄乌两军采购的大疆无人机起码是百万架级别，包括主要包括四旋翼、八旋翼无人机和FPV穿梭机。俄罗斯驻华大使去年曾在微博上猛赞大疆，说大疆产品非常好用，吓得大疆赶紧出来辟谣称，大疆是民用的，不支持军事用途。

进而还限制无人机零部件的出口。除了发动机、通信系统、重要载荷之外，甚至还有民用反无人机系统，包括干扰范围超过5公里的反无人机电子干扰设备，以及专门用于反无人机系统的高功率激光器。

根据公告，像是无人机及其物项，若最大持续功率超过16千瓦、波长范围在780奈米至3万奈米间、作用距离大于5公里、可在摄氏55度以上环境中稳定工作、具有免温控、稳定度优于15%、无线电传输距离大于50公里、一站控多机能力大于10架及其他规定条件者，就被列入管制出口范围。此外，干扰范围大于5公里、且高功率雷射器输出功率大于1.5千瓦的反无人机电子干扰设备，也被列为管制出口范围。

总结一下，主要就是功率超过16千瓦的航空发动机、红外成像设备、合成孔径雷达、用于目标指示的激光器、无线电通信设备以及反无人机系统等。

这是因为全球很多无人机都是用中国的零部件组装的，包括美国企业，是中国无人机零部件最大的进口商。商务部公告上列明了被限制商品的10位编码，从海关网上可搜索。数据却显示，去年相关产品对美出口总额高达813亿人民币（152亿新元），占了中国相关产品总出口的25%。

2022年，对加拿大出口41亿，对澳洲出口65亿，对英国出口120亿，对新西兰出口0.43亿，也就是对“五眼联盟”的总出口高达1039亿，占中国总出口的32%。而中国相关产品对日出口184亿，对韩出口81亿。“五眼联盟”+日韩合计1304亿，占中国总出口的40%。而这些国家都是当今世界格局中，“摩拳擦掌”的国家。也即是说，中国这次对自己的无人机和重要零部件进行出口管制，等于从源头上限制了全球无人机的生产。

作为全球无人机最大生产国和出口国，中国出台对无人机出口的临时管制措施，是一种负责任大国的态度。

对于无人机用于军事目的的限制，可以从根本上收缩全球无人机（军用）的产能，直击美西方相关产业的痛点，在其库存消耗差不多后，限制其重新扩大生产的能力。这本身就是对世界和平与稳定的巨大贡献。在中国官方管制措施中也继续强调“同时，禁止其他未列入管制的所有民用无人机出口用于军事目的”。在中国，无人机不可用于军事目的是长期的规定。

如果一定要说中国限制无人机出口有说针对，如果从对稀有金属镓、锗进行出口管制后，一路看来对无人机出口管制措施，其实都是在高科技领域做“斗争”，针对谁，不言而喻，相信未来还有后招。