三打一还是三家混打的台湾总统大选？

来源：德国之声

作者：詹威克

2024台湾总统大选倒数半年，柯文哲、侯友宜、郭台铭还有他们的支持者打成一团，本来应该一对三的民进党候选人赖清德，好像可以好整以暇地看他们三家互打，某些媒体甚至说是“保送当选”，但实际情况未必如此。

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一份最新的民调指出，民进党总统候选人赖清德的支持度领先民众党的柯文哲和国民党的侯友宜，但是如果现在还没明确表态的郭台铭“参选到底”，情势就会有所变化。

这份由ETtoday民调云所作的民调显示赖清德的支持度是33.4%、柯文哲是21.6%、侯友宜是21%、鸿海集团创办人郭台铭是16.4%。这份民调一个特别之处是分析了如果郭台铭坚持独立参选到底，受到影响最大的是柯文哲，柯的支持度会减少7.2%，赖清德减少2.2%、侯友宜则是减少3.3%。

虽说每次有民调数字公布，各方都会说“民调数字天天变，参考就好”或者是“民调数字不会影响竞选的步调”诸如此类看似不太在乎民调数字的话，但是民调似乎和实际状况差不太远。

例如，国民党最近火力增强，炮轰的对象即是柯文哲和郭台铭，批评柯文哲没有能力、甚至推出了严禁党籍立委候选人找非国民党人士助选的“柯文哲条款”；郭台铭则是被国民党说成是“言而无信”，指郭台铭在国民党党内初选败北时曾说，会支持国民党提名的候选人，结果翻脸不认账。

郭台铭虽然看似没有政党奥援，但依旧动作频频，拉拢国民党内人士在该党党内形成一股支持他竞选的势力，支持他的国民党党籍民意代表甚至说侯友宜在南部没资源、无选票；柯文哲除了为竞选制造话题、猛打民进党的各项政策之外，更是说很多国民党参选者找他帮忙助选，听在国民党耳里恐怕真的很不是滋味。

柯文哲、侯友宜、郭台铭三个人最大的共同矛盾点就是——三个人都想要当总统，不肯屈就副总统，连带地那些比较激进的支持者彼此对呛也就非常凶悍，谁也不服谁、什么重话都说出来了。

国民党支持者形容柯文哲是“挖国民党的墙脚”、批评如果明年选举不能“下架民进党”，郭台铭要负最大的责任；柯文哲的粉丝则说侯友宜和郭台铭的民调一直都输给柯文哲，这两人就不应该搅局、应该服从由柯文哲领导成立“非绿大联盟”；郭台铭支持者形容，侯友宜或者柯文哲都没有“治国”的“雄才大略与格局”、根本无法和郭台铭相提并论。

柯、侯、郭三个人的矛盾深、支持者虽然焦虑，但是却更加坚定地支持自己中意的候选人，这也反映在民调数字上。前述同份民调就指出，铁票比例赖清德92.4%、柯文哲是74.3%、侯友宜是82.8%、郭台铭65.2%。从目前阶段来看，不论是柯文哲、侯友宜还是郭台铭，都挖不走赖清德的支持者，三个人要争选票，就只能向彼此下手。再细推的话，自己的选票最有可能游离到其他候选人的就是柯文哲和郭台铭，两人的选民重叠程度高，矛盾可能也会多加一层。

或许有些人认为，柯文哲、侯友宜、郭台铭还有他们的支持者打成一团，本来应该一对三的民进党候选人赖清德，好像可以好整以暇地看他们三家互打、隔山观虎斗，某些媒体甚至说是“保送当选”，实际情况未必如此。

投票日愈来愈近，但是还是有几个月的时间，谁也不知道中间会发生什么突发状况。赖清德在年轻人的支持度依旧不理想，而且多次不同民调机构的调查结果都显示，他的支持度就是在33%到35%之间，也只领先第二高的柯文哲11%左右，国民党、郭台铭的支持者各取5%就打平了（如果可能的话）。

此外，不满民进党执政的比例也比上次总统大选高的多。一位民进党人士告诉我，现在“更是大意不得”，民进党赖清德的铁票比例虽然高，但还是步步为营，就是因为怕到时候支持者因故不出来投票，2022年地方选举就是如此，所以民进党惨败，对民进党支持者而言是“刻骨铭心”、也是“记忆犹新”。

况且，不论是哪个候选人，愈接近投票日愈有可能动辄得咎、被放大检视，在这方面可能赖清德比其他三个人都还要紧张，因为他不但是副总统，更是民进党党主席；明年同一天投票的立委选举，民进党也是面临了暗潮汹涌的情况，如果有所差池，身为党主席的赖清德难辞其咎，选情也会跟著不妙了。

现在还要观察接下来赖清德、柯文哲、侯友宜、郭台铭四个人要使出什么样的招数，为自己取得明年大选的胜利铺路。访日、访美、出书、巡回各地为自己的“之友会”剪彩开幕、造势，更重要的是大家也都在看，他们如何说明自己的路线，不然就算前面过了好几关，自己的路线却说不清楚，选民不知道他们要把台湾带到那里去、无法令选民安心的话，恐怕也没法赢得明年的选举吧？