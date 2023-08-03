郭台铭要当岳飞还是刘裕？

来源：风传媒

作者：俞百羽

岳飞，南宋名将；刘裕，东晋名将。这两位名将有一个共通点，就是都手握重兵、骁勇善战，却遭主上猜忌，但又跟孙中山先生一样，想要驱除鞑虏恢复中华。可这两位名将后来的际遇却大不相同，为何？

因为岳飞把南宋赵家政权的重要性放在个人的生死之上，所以当岳飞已经兵临朱仙镇，都准备要直捣黄龙了，依然愿意奉诏班师回朝，最后落个莫须有罪名被处死；刘裕则是把个人生死的重要性放在东晋司马家政权之上，所以当他闻到风向不太对的时候，就直接篡位，推翻东晋建立宋朝（南北朝的刘宋，非赵宋）。刘裕不只战功在岳飞之上，他篡位后的政绩也还不错，颇受世人称道，比起晋朝后期几位君主，宋武帝刘裕的评价高多了。可或许是岳飞自始忠于赵宋而较具悲剧性格，所以直到今日，世人多知有岳飞，而不知有刘裕。那做人到底是要学岳飞还是刘裕呢？

迩近，大家都在猜测郭台铭到底会不会宣布参选，论者甚至有云郭台铭若是参选就是国民党的罪人等语。我却认为国民党的罪人未必是郭台铭，为何？

首先，现在已经是民主时代了，选民有权利去选择他们心中所认为最适当的人选，而这个最适当的人选，当然不直接等于国民党所推派的候选人，如果选民认为郭台铭比较适当，为什么不能选郭台铭？只因为你国民党推派侯友宜？

其次，以台湾普遍民情来说，若把候选人名字遮住，两个医师、一个世界级企业家跟一个警察，有哪个理智的台湾人会选警察？这不是职业歧视，而是台湾民情普遍如此，就跟美国普遍民情大都尊重军人，台湾普遍民情却歧视军人一样。大家都知道，却似乎只有国民党高层不知道？

侯友宜当初若去他熟悉的警大演讲，回答学弟妹们提问的警政治安问题，可能是驾轻就熟，也可逐渐建立正面形象，但却舍此而不为，选择去政大跟台大演讲，面对学生提的国政问题，全场避重就轻、答非所问，一般有点理性的人大都觉得此人没料，也因此失去了许多年轻人对他的好感。毕竟若非朱立伦一路提拔，侯或许还在警察体系中，但是提拔人终究也是要有个限度，提拔到超越其能力的职位，就未必适当了。否则侯也不会一到政大跟台大演讲就立刻破功。

但是，候选人没料也不是就一定完蛋，政治人物只要让人“感觉很真诚”，也可获得选民的支持。没想到随后却又发生“侯有移”事件，当一般有理性的人看到新闻画面，都普遍认为是侯友宜去移动韩国瑜的椅子，侯友宜却不承认，反而说椅子会动很正常。此时，已经不只年轻人对他失去了好感，连许多有理性的长辈都觉得此人不真诚而对侯失去了好感。

然而，不真诚也未必绝对不会当选，只要这个人让选民“感觉很谦虚”，愿意放下身段，好好的四方请益，还是有机会胜选。但是一般选民看到的，却是侯友宜坚持不向韩国瑜道歉，还称韩国瑜是“秃子”，自己是“汉子”，丑化别人却美化自己！

一般有理性的选民应该都知道，韩国瑜当初自称“秃子”，只是一种“自嘲”之词，那是一个人幽默感与器量的展现。但若直接把他人的自嘲之词拿来称呼他人，这已经不只是姿态高的问题而已了，这是欠缺基本礼貌的问题。想要找别人帮忙还称那个人“秃子”，然后自称是“汉子”，不但是韩粉看不下去，应该连一般非韩粉的中间选民都看不下去。但是侯友宜的选举幕僚，居然没有一个人注意到这件事，还是一直叫“秃子”，要不是被叫“秃子”的人器量够大，一般人一直被这样叫会作何感想？

大家应该都知道，似乎就国民党高层不知道，还继续叫人家“秃子”。有用人之明是领导者一个很重要的判断基准，就像国民党前主席吴敦义，慧眼识英雄派韩国瑜去高雄选举，也才有后来的韩流旋风。建议，若是想表现出谦虚的态度，就不该再自称“汉子”，而应该要自称“椅子”，以后也不该再继续称韩国瑜或者任何人“秃子”，因为那是对人最基本的尊重。

选举就跟打仗一样，兵马未动，粮草先行。郭台铭最不缺的也就是粮草，若是粮草充足，跟岳飞的岳家军和刘裕的北府军一样，等待信号一响，就可以展开闪电攻击了，结果现在有人跟岳飞或刘裕讲，你要是攻击就变罪人喔，还是奉诏回朝吧！这是为了岳飞好？还是对岳飞的情绪勒索，目的是想制约岳飞的北伐？

岳飞北伐班师回朝之后被剥夺军权，明升暗降为枢密副使，之后再被以莫须有罪名处死；刘裕则是北伐途中惊觉朝中有变，班师回朝后取得政权；至于郭台铭，国民党说要郭当立法院长，问题是国民党立院席次都不一定过半了，面粉不够还说要请人家吃大饼？无怪乎大饼用画的比较快，世界级的企业家又怎会希罕一个画出来的大饼；韩国瑜，自从上届落选后就韬光养晦不言己志，但韩粉忠诚度甚高，若再出来选，票数应不会低过上届太多，而赖清德欲维持上届蔡英文的票数却显有难度，加上韩国瑜一直被人讲是“秃子”，却始终微笑以对，更显器量。

彼消我长，原是国民党大好情势，然而本届韩家军却整个被弃用，大军困守朱仙镇，只有郭台铭愿意放下身段公开向韩家军主帅韩国瑜道歉，其他人却还是秃子秃子的叫，要你的票还叫你秃子，真让人情何以堪！污辱主帅，就算主帅器量大不计较，但韩家军又会作何感想？这种政党还值得效忠吗？其他人欠缺粮草，不敢不效忠也就算了，郭台铭最不缺的就是粮草，还要继续等着吃那个画出来的大饼吗？要选择当岳飞或刘裕就在一念之间，但是千万要想清楚，因为一念天堂、一念地狱。