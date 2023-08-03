美国经济连环劫：衰退风险刚退 债务阴云已至

来源：彭博社

作者：恩达·库兰（Enda Curran）、汉娜·佩多内（Hannah Pedone）

在惠誉下调美国政府信用评级后，这个全球最大经济体的债务问题再次回到市场聚光灯下。

美国刚刚开始摆脱衰退担忧，上周美联储主席鲍威尔表示，美联储内部研究人员不再预计经济将下滑，美银经济学家也撤销了对经济衰退的预测。越来越多迹象表明消费者和企业的境况保持良好，周三公布的数据显示美企7月份新增就业超过预期。

这与2011年标普剥夺美国AAA信用评级时形成鲜明对比，当时美国经济仍未走出全球金融危机阴影，失业率高达9%左右。而现在美国的失业率是3.6%，接近10年来最低水平。

惠誉将美国信用评级从AAA下调至AA+，这个决定凸显出美国近几年积累的债务数量相当可观。近期美国政府还启动了基础设施，技术和清洁能源投资计划。此外，随着美联储将政策利率上调至22年高点，政府举债成本也一路飙升。

惠誉预计，到2025年这一比例将升至118％，是评级AAA的国家39.3％债务比率的三倍以上。该机构预计，长期而言，该比例将进一步上升。分析师认为，这可能使白宫不得不做出艰难抉择。

LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，“如果赤字没有得到控制，最终税收可能高到将消费者可支配收入变少的地步”。

今非昔比

美国的预算赤字飙升至创纪录水平，由于疫情对经济造成冲击，美国政府花了大力气支持家庭和企业。去年预算赤字有所萎缩，但如今又开始扩大。

本财政年度前九个月，联邦赤字高达1.4万亿美元（1万8792亿新元），几乎是去年同期的三倍。美国财政部本周将本季度借款预测上调至1万亿美元，远高于5月份时的7330亿美元。

Truist Financial Corp.的美国经济研究部门负责人Mike Skordeles表示，惠誉下调评级还预示着，美国政府需要推进预算程序以应对秋季的政治对决，说不定可能还会发生政府停摆的情况。今年6月，两党议员很勉强才就提高债务上限达成一致。

多年来，美国的财政赤字一直在增长，几任总统在这个问题上进展甚微，Skodeles说，惠誉的决定等于是说该机构认为两党的政客都缺乏政治意愿来解决此事。

虽然美国近期经济前景可能正在改善，但惠誉的评级分析师并没有过于关注经济衰退争论。 惠誉主权和超国家评级全球主管James McCormack在回复电邮中指出，此次下调评级是基于中期财政前景，即预计美国赤字和政府债务将上升，并非基于对经济衰退的预判。

许多市场参与者都认同这种观点。瑞银策略师表示，导致惠誉作出决定的基本面情况比10多年前标普下调评级时要糟糕的多。

“2011年的降级主要是由于债务上限的影响，” Michael Cloherty等瑞银策略师在周二的报告中写道。“而这次是由于债务上限风险和非常庞大的预算赤字。”