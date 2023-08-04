小心美国经济软着陆的外溢风险

来源：台湾《旺报》社评

美国第二季经济成长2.4%，不仅高于市场预期1.8%，也较今年第一季2%来得亮眼。若加计去年下半年，美国经济已连续四季正成长，对美国经济衰退论，是一个强力的反击。特别是在通膨高涨与暴力升息的环境下，美国经济竟然还能展现如此韧性，令人惊讶。

美国经济展现韧性

根据美国商务部的报告，成长主要来自三大块：消费、投资与政府支出，其中又以前两者表现最让人惊艳。首先，在消费方面，尽管第二季个人消费支出增长1.6%，较第一季4.2%明显回落，但远优于市场预期的1.2%，占GDP比重来到68%，仍是美国经济成长最大引擎。

其次，企业资本支出大幅回升，在厂房及设备投资方面，分别较第一季成长2.3%及2.6%，成为推动民间投资的关键。在赤字预算支持下，政府支出连四季扩张，平均季成长达0.9%，远高于2020年疫情发生前五年平均的0.4%，从消费、投资到政府支出都在扩张。

值得注意的是，消费是美国经济最大支柱，但投资（包括民间及政府）才是美国经济韧性的核心所在。投资是一种累积未来财富或生产力的过程，除可为当下经济做出实质贡献外，也是提升未来经济增长动能的重要催化剂。更不用说，随着政府及企业扩大资本支出，连带也会拉高劳动市场需求、带动薪资增长，最终成为下一波消费的火种。美国就业市场持续吃紧，职位空缺数一直维持在近千万个（最新6月数字为958.2万），投资拉动功不可没。

进一步追本溯源，投资能够快速回升，与拜登透过减税及补贴手段，推动一系列促进投资方案有关。譬如规模高达1.2兆美元（1.61兆新元）的基建法案、去年8月陆续通过的晶片法案及降低通膨法案等，正逐渐发挥招商引资效果，诱使全球电动车、欧洲绿能与台湾半导体业者前进美国投资。

目前看来，这样的趋势并未改变，还在持续挹注美国经济。难怪美国联储局主席鲍威尔在7月底利率决策会议后公开表示，由于近期经济数据普遍好转，Fed工作小组已拿掉经济衰退的可能选项。换句话说，即便美国经济放缓，过程也会是软着陆，而非硬着陆。这个判断仍有待时间验证，但不容否认，美国经济确实韧性十足。

新兴市场资本外流

必须提醒的是，美国经济所展现出来的韧性，也意味Fed紧缩货币期间，可能拉得更长。尤其是一旦软着陆真的实现，经济温和增长伴随就业市场吃紧，将让通膨更难回落，Fed将更没理由改变紧缩立场，高利率势必维持更长一段时间，而这恐怕会助长美元走势。近期美元指数在跌破100整数大关后，短短几个交易日又重新站回102（反弹幅度近3%），就是肇因于此。

强势美元对美国不是坏事，但对大多数新兴经济体而言，却可能是一大隐忧。当美元持续走强，代表新兴市场货币转弱，资金会更向美国靠拢，恐会加大新兴市场资本外流风险。包括IMF及世界银行等在内的国际机构，都曾发布报告指出，美国紧缩货币政策带来的强势美元效应，往往会形成外溢风险，影响新兴市场经济表现。

1997年亚洲金融风暴时期的泰国、印尼及马来西亚等国，都是很好的例证。在当时，这些经济早已显露疲态的新兴市场国家，因为美元强势升值，加上市场高度担忧该国货币能否保值，资金开始出现大规模外逃。这不仅加剧这些国家货币贬势，也让原已疲软的经济走势，更为雪上加霜，最终在恶性循环下，无可避免酿成金融危机。

随着美国经济可能走向软着陆，美元走势也愈来愈加坚挺，美国紧缩货币政策的外溢风险，似乎也在升高。类似1997年亚洲金融风暴的资本外逃危机，难保不会再重来一次。特别是对新兴市场领头羊的中国大陆来说，当前经济挑战已然艰巨，若人民币因美元走升而加大贬势，进而引发资本外逃疑虑，恐会让北京在扩张性财政及货币政策运用上，更加捉襟见肘。这都意味着，看待美国软着陆下的外溢风险，除了不能轻忽外，可能还得再严肃一点。