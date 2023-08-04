万亿城市年中“卡位战”：这座城市为何倒数第一？

来源：中国新闻周刊

作者：孙晓波

中国24座GDP“万亿城市”上半年经济“成绩单”，除长沙和郑州外均已陆续揭晓。

其中，上海市上半年实现地区生产总值（GDP）21390.17亿元（人民币，下同），按可比价格计算，同比增长9.7%，经济总量排名的位次重回第一。

去年上半年，受疫情影响，上海GDP被北京超越位居第二。今年上半年，北京GDP为20621.3亿元，同比增长5.5%。万亿城市序列中，北京经济总量位居第二，但首次在上半年站上2万亿元台阶。

今年上半年，除上海和北京外，深圳（16297.6亿元）、重庆（14345.95亿元）、广州（14130.69亿元）、苏州（11458.4亿元）、成都（10705.5亿元）、杭州（9602亿元）、武汉（9503.33亿元）、南京（8316.92亿元）继续稳居前十，其中，杭州、武汉排名发生易位。

而东莞上半年GDP仅增长1.5%，经济增速在已公布数据的“万亿城市”中位居倒数第一。

上海增速领跑，东莞“失速”

从增速上看，上海、杭州、深圳、成都、南京等12座城市上半年的GDP增速超过全国平均增长水平(5.5%)，其中，上海以9.7%的增速领跑，北京（5.5%）与全国平均增速持平。

上海之外，今年上半年南通在“万亿城市”之中增长较快，以7%的增速位居第二。南通排名也随之大幅跃升五位，超越西安、合肥、济南、泉州和福州。

杭州上半年GDP达9602亿元，同比增长6.9%，增速位居第三。就此，杭州实现了对武汉的超越，排名重回第八。

上半年武汉GDP为9503.33亿元，按不变价格计算，比上年同期增长5.0%。而在2022年全国GDP城市中，杭州被武汉反超，位居第九。

杭州和武汉的“卡位战”之外，重庆和广州的“全国第四城”之争也颇为激烈。数据显示，重庆上半年GDP为14345.95亿元，同比增长4.6%，排名全国第四。

去年重庆GDP超越广州，排名全国第四。不过，今年一季度，广州GDP反超重庆31.03亿元，第二季度结束，重庆后来居上，再次反超广州。

此外，今年上半年，济南也实现了对福州的反超。其中，济南上半年GDP为5841亿元，同比增长6.4%；福州上半年GDP为5781.46亿元，同比增长4.5%。

身处西南地区的成都，表现也相当亮眼。上半年，成都首次突破万亿大关，GDP实现10705.5亿元，位列全国第七，同比增长5.8%。

数据显示，成都第三产业增加值7313.3亿元，增长8.1%。中国国际经济交流中心宏观经济研究部副部长刘向东表示，上半年，旅游经济催热了城市消费，成都餐饮住宿火热爆满，社零消费同比增速高于全国0.6个百分点，展现出成都这一区域消费中心城市发展的韧劲和活力。

万亿城市“守门员”东莞，上半年增长“失速”。7月26日，东莞市统计局披露：2023年上半年我市地区生产总值为5262.10亿元，同比增长1.5%。

这一增速在目前公布数据的万亿GDP城市中，位居倒数第一。泉州、福州则以3.1%和4.5%增速，分别位居倒数第二、三位。

总体来看，目前已公布数据的22座万亿城市，有接近一半没有跑赢全国平均水平。厦门大学经济学院经济学系副教授丁长发向中国新闻周刊表示，在拉动经济增长的“三驾马车”中，投资层面最重要的是固定资产投资，比如房地产相当惨淡；进出口层面，部分城市订单下滑，对外贸影响特别大。

在他看来，这是大部分增长乏力城市“共同的命运”。“很多沿海城市，像东莞、泉州等外贸型城市，都有外贸订单流失的情况，所以外贸数据从去年七八月份到现在，每个月都在往下走，下半年可能更严峻。”他说。

工业稳则经济稳

那么，上半年跑赢全国的城市，实现增长的关键是什么呢？

丁长发向中国新闻周刊表示，上海上半年实现高增长，一方面与去年同期的低基数密不可分。2022年上半年，上海受到疫情严重冲击，经济出现负增长，直接导致上海GDP未能突破2万亿元（1.93万亿元），按可比价格计算，较前年同期下降5.7%。

在丁长发看来，上海实现高增长更为关键的因素是其经济底蕴和产业结构。他说，“去年到今年，中国经济最亮点新能源汽车出口，根据商务部的数据，我们的汽车出口已经超越日本，居全世界第一位。上海的汽车产业一枝独秀，一直是新能源汽车产业的引领者。”

数据显示，上半年上海增速领跑，尤其表现在第二、第三产业。其中，第二产业增加值5082.60亿元，增长15.1%；第三产业增加值16272.45亿元，增长8.2%。

在第二产业之中，上海工业战略性新兴产业总产值增长较快，总产值达8385.47亿元，同比增长14.6%。其中，新能源汽车、新能源和高端装备产值分别增长69.8%、57.8%和33.1%，且高于其他的制造业增长。

不止上海，南通排名大幅跃升也主要得益于第二产业的增长。上半年，南通GDP实现6032.4亿元，同比增长7.0%。其中，第二产业实现增加值2956.8亿元，同比增长8.0%。具体来说，上半年，南通全市规模以上工业增加值同比增长10.2%，比一季度加快3.3个百分点；制造业增加值增长11.0%。

宁波同样得益于第二产业的增长。7月26日，宁波公布了经济半年报“成绩单”：上半年全市实现地区生产总值7745.1亿元，同比增长5.6%。作为工业大市，上半年宁波重点行业，特别是化学原料、汽车制造、电气机械等重点行业贡献突出，分别增长14.4%、12.9%、10.4%。

与前述城市相反的是，东莞上半年规模以上工业增加值2379.57亿元，同比下降5.9%，其中制造业下降了6.4%。分门类看，上半年，东莞计算机、通信和其他电子设备制造业增加值下降4.9%，电气机械和器材制造业下降7.4%。

作为制造业重镇，东莞的工业增加值去年高达6244亿元，位居全国第九，是全国工业十强城市之一。工业增速下滑，对东莞经济的影响不言而喻。

另外，东莞外贸依赖度高，受国际市场需求萎缩和产业转移等因素影响，东莞上半年进出口下降了11.3%，其中出口下降了9.4%，6月单月出口下降幅度高达18.79%。

丁长发对中国新闻周刊说，出口对于东莞等外贸型城市来说非常关键，所以受到的影响也比较大，“泉州情况和东莞类似”。

值得一提的是，成都以及杭州，则更多的是得益于服务业的高增长。以杭州为例，数据显示，上半年杭州GDP总值达9602亿元，同比增长6.9%。其中，服务业增加值6748亿元，同比增长9.3%。

具体来看，以信息传输、软件和信息技术服务业为主体的营利性服务业增加值增长10.5%；房地产业、金融业、住宿餐饮业增加值分别增长8.4%、8.3%和20.1%。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，随着政策效应逐步显现，正常经济秩序将快速恢复，消费也将逐步回升，带动服务生产快速增长，而数字经济及电商平台也成为拉动城市经济的新兴力量。

万亿城市“卡位战”悬念再起

“万亿城市”之间的卡位之外，下一座万亿GDP城市将花落谁家，也备受关注。

目前，最接近“万亿城市”的是江苏常州和山东烟台。2022年，常州和烟台的GDP分别为9550.1亿元和9515.86亿元，常州以34亿元的微弱优势领先。

两座“准万亿城市”，今年都喊出了冲刺万亿GDP的目标。

今年2月7日，常州市委书记陈金虎在开新春“第一会”时提到：按照目前的增长势头，2023年我们将昂首阔步迈入“万亿俱乐部”，万亿GDP城市未来可期。

在2023年政府工作报告中，烟台明确提出预期目标：2023年GDP增长5.5%以上，争取突破万亿元大关。

值得一提的是，两地不仅经济总量“咬”得很紧，全年经济增速目标也都定为5.5%。

半年时间过去，常州和烟台距离万亿GDP目标更近，竞争也更加激烈。

常州市统计局数据显示，今年上半年，常州GDP达到4525.4亿元，同比增长7.0%。

上半年，烟台GDP完成4705.65亿元，同比同样增长7％。由此，烟台反超常州，成为更加接近“万亿之城”的一方。

分析认为，以常州和烟台目前增长趋势，今年携手突破万亿是大概率事件。届时，中国“万亿俱乐部”将扩容到26座城市。

当然，最终谁将成为全国第二十五城，还需要看下半年两座城市如何发力。

从增量来看，上半年，常州相比去年同期增长261亿元，烟台则增长356亿元。凭借近100亿元的增量优势，烟台将与常州的GDP差距拉开到了180亿元。

不过，目前来看烟台能否“笑到最后”还存在不确定性。因为，去年常州就曾上演过“逆袭”的戏码。去年上半年烟台GDP领先常州约85亿元，但最终常州下半年发力实现反超。

7月24日至26日上午，烟台举行全市上半年经济发展和乡村振兴观摩暨市委农村工作会议，烟台市委书记江成提到，今年以来，全市经济社会发展保持了良好势头，实现了上半年“双过半”的重要阶段性目标，但也存在经济持续向好基础尚不稳固、产业项目招引质效还需提升等问题和短板。

于烟台而言，下半年能否在迈入“万亿俱乐部”同时，继续保持领先，恐怕并不容易。

而站在新能源风口上的常州，经济总量先后超过大连、徐州等地实现进位，但随着新能源产业竞争日渐加剧，尤其是今年以来，动力电池行业周期性调整及产能过剩危机逼近，常州的新能源产业优势是否能够持续高效发力将十分关键。

而随着今年上半年与烟台的差距进一步扩大，常州实现反超的压力和难度也可想而知。