台湾三党后院失火 考验党主席

来源：联合报“新闻眼”

作者：侯俐安

台湾总统大选倒数半年，鸿海创办人郭台铭连署势在必行，国民党整合危机未解；民进党在第六名立委参选人退选后，近来陷入“屏东之乱”；民众党新竹立委难产，是否对外合作出现杂音，变成“母鸡跑太快、小鸡跟不上”。三党后院失火，考验党主席领导能力。

国民党总统参选人侯友宜参选路途颠簸，从提名前的纷扰到全代会，好不容易压下“换侯”声浪止损，但随彰化县议长谢典林退党，是否掀起“骨牌效应”还未知，“挺郭派”动作却不断，民调苦追之际，仍要面对四处烽火，朱立伦亲电议长、全面辅选，但郭侯之战白热化，化解仍须运筹。

民进党屏东第二选区原立委参选人许展维涉及采购法，日前宣布退选，接任人选让党内伤透脑筋。英系立委庄瑞雄具即战力，但对手是退出民进党的苏震清推出儿子参选，庄瑞雄、苏震清又曾共同打天下。当民进党正逢权力中枢移转、新旧任党主席之间未必百分之百信任时，派系运作更需细腻。

民众党主席柯文哲一直是“一人救全党”，选决会自知地方党部提报人选知名度不高，难以拉抬总统与政党票，空战崛起的柯文哲，全台性选举陆战成为罩门。近来新竹市立委提名难产，柯属意胞妹柯美兰，加上随着柯声势迅速窜升，必须考量跨党派策略，与蓝小鸡的“默契”也令基层焦虑。

星星之火可以燎原，蓝绿白在台面上交锋，私底下无论是内部合纵连横或是反间挑拨，现在都还只是后院着火，党主席如何灭火，牵动选战成败。