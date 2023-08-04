惠誉下调美国评级会敲响警钟吗？

来源：华尔街见闻

作者：曹泽熙

惠誉下调美国信用评级的主要理由是美国两党在制定政策过程中过度斗争、过度支出和过度减税，以至于令美国财政体系处于众多不确定性之中。市场分析认为，即便惠誉敲响了警钟，但美国两党对此将会置之不理，会继续做这三件事。

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本周早些时候，惠誉下调美国主权信用评级，惠誉批评美国两党在制定政策过程中过度斗争、过度支出和过度减税，以至于令美国财政体系处于众多不确定性之中。

尽管惠誉已经下调美国评级，但市场分析认为，美国两党对此将会置之不理，依然会继续做这三件事。

下调评级只会让两党相互“甩锅”，加剧斗争

有分析认为，惠誉下调美国评级只会加剧两党的纷争。

惠誉表示，两党接连不休的争斗引发了人们对美国解决不断膨胀的预算赤字的能力的担忧，而且每次当国会准备讨论下一财年的支出时，两党并没有考虑可以有效解决问题的政策：提高税收或削减医疗保险、社会保障等主要项目的支出。

两党政策中心经济政策执行主任Shai Akabas认为：“没有任何迹象表明，国会有政治意愿来解决由于福利计划等因素带来的收支不平衡问题。如果我们不整顿财政部门，未来可能会面临更糟糕的局面。”

拜登政府官员痛斥惠誉的决定，并指责特朗普政府破坏了美国政治体系的稳定，还指出了他们自己的赤字削减努力。共和党人则认为，民主党的支出计划已使经济脱离正轨，加倍呼吁削减预算，但遭到拜登政府的拒绝。

市场对惠誉下调美国评级的反应冷淡，对美国的债务上限之争似乎也习以为常。今年春季，即便两党争得不可开交，但价值约25万亿美元（33万亿新元）的美债市场受到的冲击却是有限的。

社会保障和医保支出难以削减，加息令财政负担更重

随着人口老龄化，社会保障、医疗保险和医疗补助——这些项目合计约占所有美国联邦政府支出的三分之二——也将继续变得更加昂贵，甚至难以为继。美国国会预算办公室预计，社会保障支出将从2023年占GDP的5.1%增长到2033年的6.0%；同期医疗保险、医疗补助和其他强制性医疗计划的支出将从占GDP的5.8%增长到6.6%。

由于顾及老年人和残疾人的选票，两党在今年上半年关于提高债务上限的辩论中都试图回避削减社会保障和医疗保险开销。即便当前惠誉下调美国评级，这一趋势也不会改变。

推动赤字增长的因素还包括更高的净利息成本，这是美联储加息之后带给美国政府的新负担。本财年迄今为止，美国的利息支出增加了1310亿美元，比上一财年同期增加了25%。但税收收入继去年大幅增长后下降了11%。

根据美国国会预算办公室的数据，到2033财年，净利息成本预计将达到相当于美国GDP的3.7%。如果投资者因惠誉下调美国评级而在未来避免购入美国国债，借贷成本可能会进一步上升。

减税容易加税难，美国财政赤字将继续扩大

在减税方面，随着特朗普时代许多减税措施将到期，美国国会最快会在2025年开始加税。但惠誉预计美国国会只会延长减税期限，从而进一步减少财政收入并增加赤字。

民主党人可能会尝试提高税收，但这很困难。2021年，在民主党控制了国会和白宫的情况下，试图取消特朗普减税政策中的部分条款，但没有成功。

惠誉在本周的报告中指出，其对美国赤字上升的预期显示出美国财政前景陷入困境。根据美国财政部截至6月份的数据，继去年大幅下降之后，本财年的前九个月支出与收入之间的差距扩大了170%。

更有经济学家称，美国的财政收支失衡已经持续数十年，并且将继续持续下去，惠誉的降级不会改变任何事情。