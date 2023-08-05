珍惜得来不易的两岸善意

来源：台湾旺报社评

北京发生严重水灾，居民生命财产损失惨重，台湾总统蔡英文第一时间表示关心与慰问，期盼受灾地区早日脱离洪害，回复正常生活，副总统赖清德与陆委会也表达慰问关怀之意。两岸兵凶战危，民进党政府高层主动对大陆表示善意，虽然只是口惠，但仍值得肯定。毕竟两岸一水相隔，没有解不开的仇，只要大家有同理心，多积累善意，台海不应战云密布。

洪涝之患人道关怀

蔡英文执政7年多来，拒绝接受九二共识，但戮力维持现状，并未走向法理台独。两岸走向对抗，主要还是民共两党互信不足，大陆不信蔡英文不搞台独，蔡英文认为大陆要併吞台湾，于承受大陆反独压力后，转向美国寻求支援，美中关系恶化又给了美国打台湾牌的理由，反过来又造成大陆对蔡政府的更大恶感。两岸与美中之间的不信任与误判，让台海变成全球最危险的地方。

民进党不接受九二共识，并不代表要实践台独，台湾真正急独者，长期民调很少超过3%，民进党人自称“台派”，用以区别“独派”，可见两条路线不同。但大陆不分“台派”或“独派”，甚至一些人把“中华民国派”视为“华独”，一律打成独派，反而让民进党抗中路线壮大，连续两次全国性选举大胜，国民党两岸政策左右为难。

民进党看似壮大，但最新民调显示赖清德支持度从未超过4成，代表6成民意希望政党轮替为台海紧张降温。中共以“统战”见长，所谓统战就是联合次要敌人打击主要敌人，可惜大陆为反对3%独派而扩大敌人圈，最后不得不祭出环台军演，机舰不断跨越台海中线，让美国抗中政客藉机“武装”台湾，两岸陷入难以转圜的敌对之中。

台湾进入选举期，有人主张推出“非绿大联盟”，团结多数民意下架民进党。不管“非绿大联盟”最后是否成形，至少代表超过半数台湾人不希望民进党继续执政，其中显然包括若干“台派”，转而自认为“非绿”，“非绿”才会达到6成左右力量。

同理，如果我们用“非独”与“独”的概念，解读台湾政治社会问题，台独就会“极小化”。若为遏制“独”，却让多数“非独”觉得受到威胁，因而对大陆产生恶感，就得不偿失。独派既未掌权，也不受蔡英文政府信任，他们的处境可能还不如国民党执政时期。台独色彩鲜明的民视前主持人彭文正，追究蔡英文博士论文真假，搞到“流亡”美国，可见蔡英文对独派下手很硬。

独派极大化没必要

“独派”、“台派”并非都是一家人，不能把不接受九二共识都打成独派，这样只会让民进党得利，方便他们选举操作，反而削弱支持统一的国民党。当然，大陆对台政策有自己的逻辑，也就是“正反合”的“矛盾论”，要一手软、一手硬，而且硬还要更硬，软要更软，以达到矛盾统一的目的。这几年来大陆对台政策循着这个模式运行，所以大陆一方面以军机舰绕台压制台独，一方面大举邀请台湾各层级的人士前往大陆交流。

这又引发另一个问题，大陆广邀台湾学界到大陆学术交流，但对亲近绿营的学者并不信任，7月下旬淡江大学一位教授赴大陆参加学术研讨会，在机场被查扣4个小时后放行，让民进党抓到机会炒作赴大陆交流的安全问题，一些学者因而心生畏惧。其实，学者短暂来去，如何能危害大陆国家安全？

大陆国安部曾在微信宣告：“间谍活动是具有高度隐蔽性、专业性和危害性的严重违法犯罪行为，不仅需要国家安全机关发挥反间谍专门机关作用，更需要人民群众广泛参与、共同防范，筑牢反间防谍的国家安全人民防线。”间谍行为具有隐蔽性、专业性，学者单纯三、五天交流活动，不可能涉及间谍行为，为两岸和平发展大局计，国安调查不应矫枉过正。若是对“台独团体”制裁，也要透明化，哪些团体、哪些职位受到制裁应公告周知，避免当事人误踏法网引起反弹，反而对两岸关系不利。

两岸兵凶战危，任何善意都值得珍惜，盼从蔡英文对北京水灾的慰问开始，相互释放善意、减少误判、累积互信，让台海成为真正和平之海，才是两岸之幸、人民之幸。