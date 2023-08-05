徐巧芯与侯友宜的“友谊距离”

来源：台湾联合报

国民党总统参选人侯友宜日前结束访日行程，国民党特别发起“小鸡接机”行程，对侯友宜送花送温暖，国民党双北立委参选人徐巧芯、张斯纲、叶元之、林金结等人都到场接机，但徐巧芯与侯友宜是否出现最遥远的“友谊距离”？这一幕漏网镜头，意外成为政坛焦点。

侯友宜当天抵达机场前，徐巧芯接受媒体访问时还强调，她的态度就是，“小鸡有被通知，有活动就会全力配合。”国民党台北市党部主委黄吕锦茹也特别叮咛小鸡们：“我怕你们迷失了、迷路了，就站在这边就好 ”；党部主委的叮咛犹如一语双关，暗藏弦外之音。

言犹在耳，等到侯友宜一现身，现场花海、人海夹杂着源源不绝的冻蒜声，个子娇小的徐巧芯却意外“被挤到”人群边缘，尽管侯友宜当场声声呼唤“巧芯、巧芯，巧芯来”，徐巧芯仍被人墙层层阻隔，难以同框。最遥远的距离莫过于“友达以上、恋人未满”，你在我眼前，我却不能靠近你，“小鸡与母鸡”的距离不知是无心或有意，引发议论。

无独有偶，民众党总统参选人柯文哲日前表态，不会故意在台北市松山信义选区提名立委参选人，拉下徐巧芯；民众党近日更传出，党籍不分区立委吴欣盈原属意参选北市松信选区立委，但柯文哲以“难向徐巧芯交代为由”劝退吴欣盈，形同“礼让”徐巧芯。吴欣盈昨透过幕僚回应，“民众党与我在今年的选战中都不会缺席，会有策略性的考量共同努力”。

柯文哲今天受访时表示，“我跟吴欣盈讲说，要选松信要嘛就要选赢，如果不容易选赢的话，要有战略理由”。柯文哲说法，形同间接证实礼让传闻；徐巧芯则接招表示，如果松信区可以成为“蓝白合特定示范区”，她也觉得满好的，她从未跟民众党提过相关细节，双方是基于共同价值、理念，就像她也认同柯文哲所说“新潮流不倒，台湾不会好”。

对于近期总统大选民调显示，侯友宜有追上排行“老二”柯文哲的趋势，国民党是否该锁定追打民进党总统参选人赖清德或加强“打柯”策略？徐巧芯则喊话，现阶段“打柯”不聪明，只会让民进党得利，应集中火力攻击民进党、监督执政党。

徐巧芯与侯友宜保持安全距离，却与柯文哲出现“友谊”互动。外界不禁联想起过去被称为“友柯派”的民进党立委高嘉瑜，昔有绿营高嘉瑜、今有蓝营徐巧芯，柯文哲的“礼让”，在蓝绿阵营均产生政治化学变化。

侯友宜不仅对内要团结蓝营小鸡，对外还要整合来势汹汹的鸿海集团创办人郭台铭，国民党主席朱立伦扬言“追柯赶赖”，但侯友宜与各界的距离，仍有一大段努力空间。