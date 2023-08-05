从弹药库爆炸检视台国防渗漏的信心破口

来源：台湾联合报社论

台军汉光演习期间基隆弹药库发生爆炸，事后传出现场缺乏急救装备，官兵靠自购止血带才救回同袍一命。又有官兵爆料，新式急救包要供检查，不许擅用。此前，也有网友质疑制式抗弹板的效力，台湾国防部辩称标准比照国际；但绿委举行记者会后，国防部立刻改口称要重新检讨标准。虽是两件小事，却显示军方公信力长期不足，这对国防安全的伤害并不亚于解放军扰台。

近年军中常自嘲是“全台最大弱势团体”。意指军人动辄得咎，社会上司空见惯的偏差行为若发生在军人，立刻饱受舆论挞伐。军中发生意外，外界往往作不利推测；例如洪仲丘案和阿帕契事件，司法调查后，发现“国防布”等阴谋论多为妖魔化的无稽之谈。对此，官兵常有“有事军人干，没事干军人”之叹。

一般大众对军中事务往往既熟悉又陌生。两岸对峙情势下，军事议题变得热门，曾服兵役的男性便惯以自身经验比附联想；而媒体流量挂帅，乐得迎合民众情绪产制相关内容。然而，台军是全台最大科层体系，多数成员并不清楚其他部门状况，尤其军中软硬体多年来已有大幅变化；人人俨然是专家，其实常谈不到要害。

哗众取宠自不可取，但军方许多作为也等于鼓励外界消费、霸凌军人。台军一大恶习，首推唱高调而不崇实。作为公民，官兵的权利义务与一般民众无异；但军中却认为军人须扮演社会楷模，须比一般公民具备更高私德，一旦有军人犯下酒驾或桃色事件等，动辄汰除出军。试想，官兵眼见高官染婚外情依旧升官，同袍一犯错就遭“职场死刑”，怎会服气？负面个案被不合理放大的结果，便衍生黑函爆料横行。

台军“造假”的印象由来，主要在装备妥善率长期偏低，每到检查就要粉饰。日前“急救包不准用”的传言未必属实，但符合许多人的刻板经验。再如抗弹板事件，防护力与便捷性本就必须交互取捨，军方坚持标准未必有错；但政治人物一表态，国防部立刻前倨后恭，自然让军伍内外更轻视上级的专业和担当。

“有编制无装备”或“有装备不敢用”，都是不重视后勤所致。若器材故障送修遥遥无期，主管自然会把装备“供”起来不用。看近日审计部的报告，过去五年回送报修的战甲车夜视镜，仅三分之一修复，其中三分之二超过一年。其关键零件“光放管”，美方十年前即已停售，六年前已无库存，至今问题仍未解决。面对无米之炊，部队训练品质必定打折，官兵心中负面记忆更可能永远残留。

国防预算长期低估作业维持费，则是问题核心。引进新武器被视为“重大政绩”，但要花多少钱去养装备，即少人过问。近年美国对台军售，五角大厦公布之金额往往明显高于台方编列之预算，例如Ｍ１Ａ２战车价差即达三分之一；其中玄机，正是政府选择牺牲周边辅助装备与后勤零附件等开支所致。

近年，军方多次动用预备金采购机舰油料与零附件，可见军中惯于低估开支；一遇解放军扰台，立即捉襟见肘。进一步说，台军近年大量外购或自制新装备入列，固有助于提升战力；但若作业维持费无法赶上，眼前的军容壮盛很快就会东折西损。

《论语》子曰：“足食，足兵，民信之矣”，信任最重要。台军武德也包括“三信心”：信仰长官、信任部属、自信。建立国防信心需要物质条件配合，确实达到足兵；国防部不能为迎合上意，一再践踏自己的尊严。如此，台军才能摆脱“最大弱势团体”的悲情。