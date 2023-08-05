扈从美国 半导体政策恶果已现

来源：台湾《中国时报》社论

台积电亚利桑那州厂进度落后，遭当地工会领袖批评用此当藉口，想引进低工资的外籍劳工，抢他们的工作。台积电寄人篱下，有口难辩。在台积电赴美投资设厂展开后，台湾曾爆发一场小小的辩论，反对者指这个投资让台积电变“美积电”、造成台湾人才外流、是半导体的“去台化”，官方当然强力反对这种论调。但现在这个辩论的初步答案出来了：去台化无疑，台湾经济受损，而且在海外厂的管理和文化差异都出现难题。某个角度而言，中央银行总裁杨金龙已经隐晦的证实了。

美工会批台抢工作

杨金龙上周在一场论坛上发表专题演讲，提到美、日、欧等国为确保供应链安全，拉拢台湾半导体大厂前往设厂时指出，这种作法有三大好处：巩固大客户、降低断链疑虑、纾解台湾资源过份集中半导体的压力。但也有三大挑战：业者面对建厂与营运成本高及管理等问题、恐削弱台湾半导体产业聚落完整性，及恐影响台湾投资与就业动能。

依照杨金龙的说法，半导体多国投资的好处以厂商得利为主，但挑战却是整体社会与经济承受为主，这个恶果，隐约之间已来到，台湾的投资已有影响，而且其负面影响有可能会持续出现。

美国在特朗普任内对大陆发动贸易战、关税战，之后并演变为以半导体为核心的科技战，在此过程中，美国发现本身的半导体制造能力不足，自制率只有1成多，特别是尖端制程的半导体几乎掌握在亚洲国家手上主要就是指台湾的台积电，因此以几乎半强迫的方式要求台积电赴美设厂，当时张忠谋就表示反对。

蔡政府不仅未能站在企业与台湾经济长期利益立场看待此事，反而在一定程度上协助美国政府“促成”此案，蔡英文并称这些作为是“打造民主晶片供应链”。美国的晶片法实施，要求参与厂商把所有商业机密拱手掏出，台韩厂商皆表疑虑，蔡政府未能站在企业与台湾利益立场发声，向美国争取应有的权利；相较之下，韩国政府则出面争取到对韩厂较宽松或甚至是例外条款。

更具体来看，杨金龙口中半导体多国投资“恐影响台湾投资与就业动能”，已反映在经济数据上。上周台湾行政院主计总处公布第二季经济成长率概估1.45%，低于3个月前预测的1.8%，因此全年经济成长率已难“保2”了。

半导体竞争力弱化

原因非常明确，受半导体投资减少影响。台湾的民间投资长期都靠半导体撑场面，主角当然是台积电，过去几年更明显，但台积电的资本支出已趋向保守：去年原规划400到440亿美元的资本支出，到去年10月时降到360亿美元，降幅1到2成。今年规划的资本支出320到360亿美元，未来是否调降则待观察，但机率非常高。

台积电的调降营收、资本支出等受到几个因素影响，从过去几年全球半导体大幅扩厂的供过于求、到世界景气趋缓都是原因。但值得注意的是，在欧、美、日都争相建立与提高本身的半导体制造能力，中国大陆更是不计成本的投入半导体产业以挣脱美国的“卡脖子”，长期而言，台湾的“半导体多国投资”势必弱化台湾的半导体实力，其占全球比重一定降低。

去年11月台积电首度以包机把300多名员工载到美国时，外界曾指称此为台湾人才外流、半导体去台化、把台积电变“美积电”，官方当然众口一致反驳：官员说这是更壮大台湾的半导体。但事实上，美国施压要台积电去设厂就是为了提高其半导体自制率，这件事本身就是百分之百的“去台化”；美国商务部长雷蒙多就多次表示，想到尖端晶片有9成依赖台湾、影响国安，就让人彻夜难眠。

美国诚然是台湾最重要的盟邦与支持者，但台湾利益也绝对不是百分之百与美国利益符合，而美国的政策作为必然以美国利益为考量；就以台海安全而言，台湾最大利益是“避战保台”，但美国最大利益显然是把台湾“武装成刺猬”跟大陆火拼，美国藉此从中获利，就如俄乌战争一样。而半导体政策中，台湾与美国利益也明显不完全一样，台湾切勿愚蠢到被卖了还帮人家数钞票。