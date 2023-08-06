日本大转身：正常国家？印太副警长？

来源：台湾《联合报》

作者：杨永明

日本要走向正常国家？要成为美国印太战略的副警长？如果了解岸田政府在乌克兰战争后对日本安全政策的大幅改变，很难不有类似认知与感受，日本开始展现正常军事大国的防卫态势，更重要的是美日安保进入战略抗中联盟体制。

二战后日本安全政策的最重大转变是岸田政府去年十二月通过的安保三文件：《国家安全保障战略》、《国家防卫战略》与《防卫力整备计划》，标志着三大改变：首先，将中国定位为“前所未有的最大战略挑战”。第二，要求自卫队应有“反击敌方基地的能力”。第三，“大幅提升国防开支”，军事预算五年内成长近两倍。

安保三文件大幅转变日本安全政策，三项层面的战略意涵分别是：威胁认定、战略威慑、预算倍增。七月底的2023年版“防卫白皮书”就针对这三层面作更明确与具体的论述。

首先，在威胁认定方面，将中国军事升级为对日本“前所未有的最大战略挑战”。白皮书将中、俄和北韩并列，指控三国造成“二战结束以来最严峻、最复杂的安全环境”，称中方大幅增加国防经费、加快军力发展，在东海、南中国海要“单方面改变现状”。

威胁认定在国家安全战略中是关键环节，认定指控中国军事动向是日本的最大战略挑战，当然是在中美战略对抗下配合美国，提升美日安保为战略抗中联盟；换言之，日本在美国印太战略中角色从后勤班长变为副警长。

第二，在战略威慑方面，白皮书载明将“建构防区外防卫与反击能力”，也就是提升战机或导弹反击他国基地的能力。白皮书以乌克兰遭受俄国攻击为例，认定主要原因在“威慑力不足”，因此称日本首次决定拥有、允许攻击敌方导弹发射基地等的反击能力。

在反击导弹的部署上，日本今年初已向美国采购四百枚战斧巡弋导弹配备于海上自卫队神盾舰上，预计2027年前完成改装作业。同时，防卫省正开发射程两到三千公里的长程导弹，并计划在2030年代部署。

第三，在预算倍增方面，2027年之前，国防经费将达日本国内生产总值百分之二，为此日本将在未来五年追加投入高达四十三点五兆日圆资金，谋求“根本性地增强防卫力量”。

突然五年倍增的预算如同暴发户，但还是缜密规划在七个重点领域的未来五年支出，例如在导弹方面猛增到五兆日圆、跨领域作战能力增长到八兆日圆、武器装备达九兆日圆、强化军事设施四兆日圆、采购弹药两兆日圆等。

虽然日本内部很久不谈正常国家了，但俄乌战争让德、日两个二次大战战败国都走出军事限制，都倍增国防预算，都开始大幅发展军备，改变安全战略。日本更在军事演习、兵力部署、装备建设等方面大幅增加，特别加快在西南诸岛的弹药库和基地建设，并与美军不断拓展演训项目。

白皮书虽然也有关切台海情势，但如果认为日本安全政策转变后将因“台湾有事、日本有事”而会军事介入台海冲突，那就过于自我陶醉的单恋认定了。华尔街日报上月报道，华府曾提出日本自卫队在“台湾有事”时的角色，例如在台海搜寻中国大陆潜舰等，但未获得日本任何具体承诺。

日本这次大举提升军事预算与军备虽仍强调专守防卫，然而，指控威胁与强化军备本身不也是一种威胁讯号？尤其近两年，美英澳签署ＡＵＫＵＳ军事联盟，美韩的华盛顿宣言形成“核同盟”，以及即将在华盛顿大卫营举行的美日韩三边高峰会，是否又会组成新的东北亚联盟关系？这些看在相关国家眼中也是严重的安全威胁，由此可知，“相互威慑”与“军备竞赛”将成为亚洲安全环境的主轴。

作者为前国安会副秘书长、文化大学社科院讲座教授