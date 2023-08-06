刀郎新歌火遍全球 罗刹海市影射现实

来源：明报

明报社评

在沉寂10多年后，大陆歌手刀郎重新成为乐坛新宠，短短11天，其新歌“罗刹海市”的播放量据报就数以十亿次计，其新专辑在网上的搜索量暴涨6000多倍，还吸引大批网红和网民传播、翻唱，甚至红遍全球，连不少外国人都对其歌词作解读和引伸。一首借古喻今的歌曲有如此惊人的影响力，引发全网共鸣与讨论，还让很多观众有代入感，甚至对各种音乐圈和政经人物玩起“对号入座”游戏，这种非凡的传播现象，不仅因为歌词本身的批判性，还因为其讽刺折射了现实社会的种种荒诞不经、黑白颠倒。“罗刹海市”一曲的爆红，值得社会各界特别是位高权重者深刻反思。

讽刺批判犀利

中外皆有共鸣

现年52岁的刀郎，19年前出道，2004年首张专辑主打歌“2002年的第一场雪”套用新疆民歌旋律，一炮而红。他那高亢又略带沙哑的嗓音，别有一番沧桑感，颇受草根听众欢迎。但由于据说受大陆歌唱界几大名家排挤，沉寂多年。上月19日，他的新专辑《山歌寥哉》发行，收录的11首歌继续沿用中国各地民间小调，歌词多与清代著名小说家蒲松龄短篇小说集《聊斋志异》内容有关，“寥哉”即“聊斋”的谐音。其中“罗刹海市”取材自短篇小说《罗刹海市》，讲述相貌英俊的商人马骥，被飓风吹至以丑为美的“罗刹国”，反被视为丑陋。在那里相貌愈丑官做得愈大，经高人指点后，马骥将面涂黑，披头散发，竟博得众口赞誉，并被封为大夫。

“罗刹海市”融合民间二人转韵律，配上唢呐等中乐伴奏，符合近年“大俗即大雅”的审美风向。而能够一曲风行，还是因歌词对黑白颠倒、美丑不分荒诞现象的犀利批判。歌词中“那马户不知道他是一头驴（简体字“驴”），那又鸟不知道他是一只鸡（简体字“鸡”）；勾栏从来扮高雅，自古公公好威名”，“马户”、“又鸟”、“公公”都是指谁，言人人殊，有猜是暗指当年打压刀郎的几名大陆歌唱名家，歌中“未曾开言先转腚”一句，令人联想到那些歌唱比赛节目中导师先转身后开腔的设计。沉浸于“娱乐圈正义感”的“粉丝”，欢呼下位的突破者击败了上位的俯视者，后来者打败了前辈，被讽刺者回击了讽刺者，大众喜欢的击败了自诩高雅的……

但更多的人却有不同解读，罗刹国在哪里？歌中的讽刺调侃针对谁？各种想像五花八门，令人眼花撩乱，甚至引发国际传媒关注，有想像力丰富者还认为刀郎是在嘲讽美国。如此迥异的各说各话，恰恰反映了舆论场的多元化现象。

对外界的各种揣测，刀郎一概不作回应。惟歌曲既出，涵义就非作者本人所能界定，凡倾听者，都遭席卷。而这首歌意涵显然远不止复仇，社会的黑白颠倒，民间的怨气怒气，皆在其中。“只为那有一条一丘河（一丘之貉谐音），河水流过苟苟营（蝇营狗苟谐音）”、“从来煤蛋儿生来就黑，不管你咋样洗呀，那也是个脏东西”、“岂有画堂登猪狗，哪来鞋拔作如意”等词句，充满暗喻、嘲讽之意，“自古公公好威名”，更被指暗讽高居庙堂、德不配位之人。歌曲最后，引出奥地利哲学家维特根斯坦（Ludwig Wittgenstein）之名，唱出“那马户又鸟，是我们人类根本的问题”，点出是非不分、黑白颠倒才是当今世界“根本的问题”。

不止“罗刹海市”，《山歌寥哉》整张专辑都在讥讽认知颠倒、是非不分的混账世界，其中“颠倒歌” 唱到：“把一只鳖扔进黄色的便盆它会自觉高贵；骑一头驴参加宫廷的舞会它能自比王妃”、“当一条狗叼着骨头趴下会看见它的尾巴，当踩扁一只螃蟹再看它就发现一只王八”。

软性文化抗议不公

传播现象令人警醒

歌词所引起的共鸣无远弗届，世人各自解读，亦有对号入座，有人则认为，这是一首乱世之歌，今日中国，虽然并无大规模流离失所，亦无盗匪四起，烽火连天，但却是一个愤怒与无奈并存、人们愈感疲惫无力的社会，刀郎的歌曲，给千百万被侮辱与受损害者宣泄对社会不公的怨气，创造了一个恰逢其时的机会。

不管刀郎的创作意图为何，这首歌影响早已溢出音乐界，成为一种以软性文化形式表现的愤怒，对社会缺乏公正、价值颠倒、黑白不分、权贵践踏草根、官场腐败的反抗。正如有评论总结称，“刀郎藉‘罗刹海市’一泄心中块垒，大众藉刀郎之歌一吐不平之气！”

几乎每一次时代变迁，都能在乐坛催生出一批屠龙少年。当年大陆摇滚之父崔健抱着吉他走上北京舞台，在众人惊诧的目光中唱出一曲《一无所有》，成为1980年代的一个符号。对音乐的解释权从此被下放，什么是好音乐，人人都有自己的标准。今日，互联网更无限释放了音乐的解释权，刀郎的新专辑，以通俗的民间小调和语言，道出深邃的至理名言，制造了雅与俗的边界模糊。人们对于刀郎新歌的各自解读，是一场网络狂欢，背后既是音乐品位的平权，亦是对现实社会的折射关照，至于刀郎到底讽刺了谁，显然见仁见智，没有也毋须明确答案。它可能讽刺了某些人，也可能讽刺了所有人。但“罗刹海市”一曲传播的文化现象，应该足以令当局者和权贵们幡然猛醒。