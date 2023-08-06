“国礼案”判囚三年 伊姆兰汗大选路断

来源：明报

巴基斯坦前总理伊姆兰汗昨（5日）因“国礼案”贪腐罪成被判监禁3年并随即被捕，判决将令他无法参加即将举行的国会大选。伊姆兰汗被控虚报和隐瞒售卖2018年至2022年执政期间外访时所收取共值1.4亿巴基斯坦卢比名贵手表等礼物的收益，他呼吁支持者和平示威以作抗议。

伊斯兰堡地区法院法官迪拉瓦尔裁定，伊姆兰汗（Imran Khan）交代从国家礼品保管部门“托沙卡纳”获取礼物时有所欺瞒，相关资料其后被证实虚假和不准确，其“不诚实毋庸置疑”。伊姆兰汗的控罪涉款1.4亿巴基斯坦卢比。判辞指伊姆兰汗“因自愿和蓄意隐瞒从国库累积的利益，犯上贪腐行为罪”，判其监禁3年，并罚款10万巴基斯坦卢比。

被指交代收礼欺瞒 涉款390万

按宪法条款，伊姆兰汗技术上会被禁止在未来5年担任公职，换言之，他将无法参与预期11月举行的国会大选。现任总理夏巴兹已提议周三解散国会，但司法部长塔拉尔向当地传媒表示，下一轮选举将采纳新的人口普查统计，但普查或需时约4个月，大选有可能因此延期。

伊姆兰汗昨日并未出庭应讯，判决一出，他随即在东部旁遮普省拉合尔的寓所被捕，押送到首都伊斯兰堡，而根据拘捕令，他最终会被送往毗邻伊斯兰堡的拉瓦尔品第某个监狱服刑。伊姆兰汗的法律团队表示将会提出即时上诉，并批评审讯期间未获机会和时间安排证人作供，以及整理答辩论据。

警上门拉人押送首都

现年70岁的伊姆兰汗原为板球明星，2018年挟高民望出任总理，后被指与掌握实权的军方不和，去年4月遭国会不信任动议赶下台，并卷入逾200宗官司。伊姆兰汗指控事件涉及政治动机，以阻止他及其领导的巴基斯坦正义运动党（PTI）挑战脆弱的夏巴兹联合政府。夏巴兹政府的资讯部长奥朗则强调，这次拘捕伊姆兰汗符合法律程序，与大选无关。

PTI昨日公开伊姆兰汗被捕前的录影，后者表明已预料自己会被捕，呼吁支持者“别坐在家中”，走上街头和平示威，“我正为你们、国家和你们子女的未来进行斗争”。今年5月，伊姆兰汗因没有就另一案件出庭应讯被捕，触发多地大规模示威，数千人被捕。一名PTI党职人员昨则称，伊姆兰汗不在期间，该党将暂由副主席库雷希领导。