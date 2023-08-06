美国总统大选 政治审判成选战主轴

来源：星岛日报

星岛社论

美国前总统特朗普因涉嫌推翻2020年总统大选结果，上周被控四项严重刑事罪行，这已是他4个月来第三次遭刑事起诉，然而共和党选民倾向相信检控是政治逼害，反提升特朗普支持度，令他极可能代表共和党出战明年总统大选，向争取连任的现任总统拜登“复仇”。特朗普明年誓将法庭审讯作为选战重点，共和党掌控的国会众议院又拟上演弹劾拜登的剧情，审讯成为政治狙击对手的工具，加剧政治对立、社会撕裂，势挫美国民主。

特朗普上周被起诉四项刑事罪行，指他为求推翻2020年大选结果，密谋欺诈美国、密谋妨碍官方程序、妨碍及试图妨碍官方程序、密谋侵犯他人权利，其中两项最严重控罪最高可判囚20年。

特朗普最新支持率升至53%

这已是特朗普4个月来第3度遭到刑事检控，在3月时他因涉嫌在2016年竞选总统时，向色情片女星支付“掩口费”，被起诉34项伪造商业纪录重罪；继而6月因卸任后私藏国家机密文件，被控40项控罪。

特朗普指上述检控都是“政治逼害”，“政治逼害”也成为共和党选民的主流共识，民调显示，75%的共和党受访者认为上周对特朗普的检控“是出于政治动机”，只有20%人表示不同意，66%受访者亦认为控罪“不可置信”。

特朗普遭连串刑事检控，不但巩固忠实拥趸对他的支持，更推动党内选民对他的同情，在同仇敌忾下令他在党内支持度不跌反升。综合美国民调结果，支持特朗普明年代表共和党竞逐总统的支持率、在2月时为41%，只轻微领先排第二的佛州州长德桑蒂斯的39%，但特朗普最新支持率已升至53%，大幅抛离德桑蒂斯的16%，其他参选人支持率更只得6%以下。选举专家普遍相信，特朗普已笃定赢得共和党初选，再战拜登。

特朗普“掩口费”案排期明年3月开审、文件门案明年5月开审，最新的推翻大选结果案，相信要明年中之后才开审，此与明年总统大选战期高度重叠，特朗普必然利用法庭戏作为其选战重点。

此因特朗普是出色演员，擅长捕捉每个曝光机会提升自己声望，而且他必然演好法庭战，因若他能借此赢得大选，再成白宫主人，就算法庭判他有罪，他亦可谋求推翻判决，若他输选战、输官司，余生恐怕就要在监狱度过。

特朗普将自己打造为对抗制度逼害的勇士，对人气不佳的拜登不无冲击。拜登过去一年的支持度徘徊41%、反对的高企54%，就算他近月不断罗列失业率极低、通胀大幅回落、经济可软着陆等拜登经济学政绩，都无法振兴民望，反而评级公司惠誉上周因美国政府还债前景转差，降低美国信用评级，恍如戳穿“皇帝的新衣”的小孩，打击拜登自诩的经济政绩。

此外，众议院议长麦卡锡拟利用共和党掌控众议院之机，狙击拜登，放风要展开弹劾拜登调查，此因拜登儿子亨特近日承认逃税，其生意拍档又在众议院监督委员会上作供，指亨特在商务会议上曾多次致电当时担任副总统的拜登，麦卡锡可能以拜登涉及家人生意，展开弹劾调查。

两烂苹果选没那么烂一个

无论共和党此举是否为了报复民主党“政治检控”特朗普，众议院若启动弹劾调查，就如玩泥浆摔角，要将拜登弄得跟特朗普一般脏，打击他在中间选民的印象。

明年总统选战的主要戏码，可能是法庭审讯特朗普、国会弹劾拜登，两党利用各种“证据”指控对手，看谁受伤更深，让选民在两个烂苹果中选没有那么烂的一个。这些审讯大戏亦将加深各自拥趸的仇恨、敌视对方，加剧对立。

民主精神本在于求同存异，民主选举更是争取社会大多数认同、弥合分歧的机会；然而美国党争只问立场、不问是非，各自操弄民意，只求我赢你输、你死我活，将对手打为不可理喻的“敌人”。明年的总统大选极可能再一次激化对立、撕裂社会，挫伤美国民主。