台积电董事长作答后 “硅盾说”从此可休矣！

来源：台湾联合报

纽约时报刊登专访台积电董事长刘德音专文，最引人侧目的恐怕是刘德音说了一句大实话，他否认了长期被宣扬的“硅盾”说，表明“中国大陆不会因半导体改变其军事态度——不会因半导体攻打台湾、但也不会因半导体而不打台湾”。

全球10奈米以下半导体工艺节点产量，台湾占比高达69%，若是5奈米以下制程，台积电更是9成以上的垄断性霸主，于是“硅盾”的军事假说就于焉强势登场。

不只台湾内部像是信仰一般地将这一假说当成真理，外国亦复深信不疑。像半岛电视台就曾报道，美国波士顿谘询集团的一项研究显示，台湾晶片供应如果中断一年，就会让全球科技公司损失6000亿美元。如果这些制造基地在战争中被摧毁，要在其他地方重建产能至少需要三年时间并花费3500亿美元。

民进党亦以此不断暗示或说服民众，有这一护国神山，就可高枕无忧。台湾总统蔡英文在去年双十谈话就说，要维持台湾在半导体尖端制造的优势和能量，让“护国神山”的全球地位，更形重要。

今年3月，赖清德在张忠谋与“晶片战争”米勒的对话活动上致词时更说，台积电的成就被世界所共享，它牵涉全球文明进步，因此不只台湾对台积电有责任，全世界都有责任保护台积电。

刘德音此刻却十分清醒地说出了真相。亦即，北京决策者并不会以“半导体”先进制程制造基地落脚何处，而决定它的战略方向。

对“硅盾”这一假说最真实的思考逻辑，其实反而应是与主流想法全然相反的一道悖论：即当台湾的先进制程只被美国与西方掌控，生产出来的所有高阶晶片只供美西方所用，而中国大陆却只能斯人独憔悴地被彻底排挤于外时，这反而会诱使北京破釜沉舟地决心攻台，以击破这一封锁的围篱。

换句话说，它不只不是一道“硅盾”，反而成了宣洩愤怒的一个“硅靶”。既然独我一人无法享有，那我何不出手抢夺，或是干脆摧毁它？

这个思维路径才是最贴近现实与人性的真实场景，而这一逻辑正是美国先前从战略文章与政客谈话中所公开演绎过的；他们说，如果解放军进犯台湾，那么美国就会断然摧毁台积电。因为，美国认为这个东西绝不能落到中国大陆手里！

但同理可证，难道北京就该甘心情愿、默默接受台积电生产的高端晶片只落到了美国及其的盟友的手里，它却只能一旁干瞪眼吗？用小人之心度小人之腹，难道被掐住咽喉的北京，不会作出困兽之斗，出手夺取台湾吗？

不过，以上推论是以“攻台”与“半导体”确实相关为基础而进行演示的；而刘德音的说法若浓缩成更短的一句话却是：北京攻台与否，与台积电或半导体没有半毛关系。

这一说法才真正摸着了北京的心思。北京攻不攻台，其衡量的标准是：台湾这一块属于中国固有的领土，是否会被人永远夺走而定。亦即，北京关切的是一块“领土”，而不是“领土”上的一座“设施”。为了一座设施而失去领土是其不能忍受的，但夺回了领土却失去这座设施，却是它可以承受的。

北京既认为台湾是它的领土，就不可能任其长期为他人操控，即令这个岛屿上头没有台积电，亦是要夺回的；而当夺回这一块领土已是迫在眉睫，纵令其上有一座最先进的半导体基地，并可能因此被战火摧毁，当它攻击发起的那一刹那，也不会有丝毫犹豫。

“硅盾”的传说，在台积电的领导人亲自向美国最顶尖的媒体作出否定的答案后，应该从此可以休矣！台湾自己若真将台积电当作珍宝，就更不该拿它当成自己台独政治妄想的一道盾牌。