赖清德低规格过境 侯柯逆袭机会

来源：台湾《中国时报》社论

台湾副总统赖清德率领特使团将于12日启程，出席巴拉圭总统贝尼亚就职典礼，往返分别过境纽约及旧金山，虽然外交部、总统府与赖清德竞选总部全力撇清，指华府或大华府地区从未纳入过境地点考量，也不能掩饰美方以“最低规格”接待赖清德过境的事实。赖清德个人是否能通过美国“面试”事小，美台关系空前友好的假象经不起政治现实考验，在美中共同制约下，难以深化提升才是警讯。

美设禁区 赖难越雷池

赖清德将以总统特使身份出访具有多重意义，除了巩固台巴邦谊，也是测试拜登政府对他的信心与信任度。掌握绝对外交权力、资源与工具的执政党总统参选人，理论上在兵家必争的美国战场享有优势，但赖清德的决策品质粗糙，态度轻慢，误判形势，再加上磨不掉的“务实台独工作者”印记，一盘好棋快被玩残，除了华盛顿特区与大华府地区仍是“禁区”，不能公开进行侨界造势外，他此行是否能会见美国官员仍是未定之数。

现任副总统的光环使赖清德拥有权力基础，及有庞大的外交系统可支配是他利基所在，但这也是他的“阿基里斯腱”。总统候选人，如蔡英文、朱立伦等曾进入国务院、白宫国安会、国防部会晤美国官员，但因拜登政府坚持台湾的正副总统、行政院长、外交与国防部长进入华府的限制，拒绝对赖清德释放任何正面、有利的讯号。

最令人错愕的是，为了模糊无法进入华府或大华府地区的事实，总统府、外交部、赖清德竞选总部辩解，赖清德这次过境符合惯例，在与美方交涉过程，从来没有争取过境华府及美国在台协会（AIT）总部所在的维吉尼亚州阿灵顿，只是被动全盘接受美方的决定。

另外，赖清德不改“台独金孙”本性，日前扬言“当台湾总统可以走入白宫，所追求的政治目标就已经达成”，又暴露其终极台独本质，已遭到拜登政府严重关切，为了避免“二度伤害”的尴尬场面，华府成为赖清德的禁忌，令他不敢尝试任何突破的努力。

除了触犯鼓吹台独的天条，赖清德及其团队高估了拜登政府“坚若磐石”的支持，低估了美中共同处理台湾问题的影响力。美国国务卿布林肯6月访问北京时，北京就点名赖清德，认为他是“支持台独分子”，恐让台海情势加速恶化，也会进一步损害美中关系；中国大陆驻美国大使谢锋日前更表明，“现在的首要任务是阻止赖清德访美”，“坚决挡住这头正向我们冲来的灰犀牛”。

台美关系 逆转的拐点

虽然美方不会轻易向大陆的压力屈服，布林肯本人也警告，对于赖清德过境，中共没有理由过度反应，或作为在台海进行挑衅行动，干预台湾选举的藉口；另一方面则透过不断重申一中政策，及给予赖清德最低规格的接待向陆方表态。

重大外交失误引发美方疑虑，使得赖清德的美国面试变调为“补考”，也丧失了美国主战场的优势，现在只能希望低空过关，不求加分。相对之下，目前民调落后的在野总统参选人，特别是国民党的侯友宜可望在美国演出“绝地大反攻”，各界对此也有高度期望。

柯文哲4月曾以民众党主席身份访问华府，3次进入AIT，会晤了国务院、国安会、国防部官员，目前柯文哲是否要再度访美扩大战果仍然未定，而侯友宜访问日本，提出“台海安定、台湾安全、日本安心”的“三安”政策，受到普遍肯定与赞扬，使他信心倍增，再利用访问美国扭转选情已是必要之举。

AIT主席罗森柏格多次公开表示，美国不会在台湾大选选边站，反对境外势力干预，但由于台湾总统候选人背景不同，如赖清德是“过境”，侯友宜与柯文哲则是“访问”美国，美方如何公平、适当安排是个高难度任务。侯友宜9月访美的接待规格目前仍不明朗，但必定受到较小的限制，可有更大的发挥空间，相较于赖清德的美国行不要扣分，侯友宜应是只会加分，对选情可产生一定作用。

前副总统吕秀莲警告，台湾目前外交“内宣化”，都是请外人来访问，下任总统会面临走不出去的困境，“这是我们共同的危机跟羞辱”，赖清德的过境美国就是一个缩影。若无法下架民进党，台湾的外交必然走向危机与羞辱，三位总统参选人在美国的“三脚督”可能就是选情转变的拐点。