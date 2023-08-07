国民党先提升战力，才有好条件谈联盟

来源：台湾联合报社论

国民党总统参选人侯友宜访日返台，党内年轻世代议员、立委参选人与基层前往接机，让支持者看到正面讯息。在郭台铭似将集结连署大军之际，更需党中央和侯办积极对执政党出击，结合立委参选人密集造势，才能打开困局。蓝营喊团结已久，但党内面对各种结盟主张三心二意，游移在推动在野联盟和冲高侯友宜支持度之间不知先后轻重，恐怕落得损兵折将。

当下赖清德及柯文哲选情都面临瓶颈，侯友宜则欲振乏力。讽刺的是，赖柯炮火相向，国民党多是被内战所伤。侯营没有党机器号令全党，考量内部团结又不能对自己人喊打喊杀。国民党中央在提名前没替侯友宜撑腰，固然是维持党内和谐，但在绿营党政联手罗织“幼儿园喂药案”时，党中央也是后知后觉，毫无全党迎战的觉悟。如今，国民党正式提名侯友宜，党主席朱立伦也该站出来扛起这场选战，带领母鸡和小鸡各就各位。

朱立伦若不能将侯友宜的选战视作全党战役，将总统与立委选战整合调度，难保不会重蹈四年前覆辙。作为最大在野党，面对六成支持政党轮替的民意，选民却只看到国民党深陷整合困局中，对郭台铭挖墙脚投鼠忌器，对柯文哲抱着蓝白合的乐观期待，却不脚踏实地埋锅造饭打自己的选战；挑战赖营的声量与去年底大胜的底气，差如天壤。国民党欠缺大党的自信，只想玩“一加一大于二”的投机游戏。

在野三方势力都抛出政治联盟的菜，争取六成反绿选民支持。但从本质来说，一个政党提名参选，首要任务是组建在野联盟吗？说穿了，部分蓝营人士看衰侯友宜，便盘算走捷径，力推郭侯配、蓝白合之外，甚至有打著蓝旗替郭台铭催生“郭柯配”者，还理直气壮声称救选情。选民看蓝营内斗内行，已腻烦至极。朱主席一度对倡议“政党轮替大联盟”的罗智强祭党纪，自己却在全代会主张“重返执政后，组成执政大联盟”。虽说的是执政后，却让党内人心杂遝。

党中央及侯办准备下乡造势，朱立伦说不清楚执政大联盟是政见，还是下阶段选战对策，党内无所适从，岂不抵消造势成效？若党主席可倡议政治联盟，另一群要替郭董开办连署的蓝营议长与派系头人，党中央又要如何处理？

蓝营把在野联盟看得太乐观。从合纵之术来说，白营选票最大化是攻绿礼蓝，吸纳浅绿及对国民党失望者，紧咬赖营以绸缪最后弃保蓝军，因此断不可能削弱自身。若国民党不能杀出血路冲高候友宜支持度，又怎能让民众党重新考量合作可能？

朱立伦面对各种“大联盟”主张，必须正视这究竟是团结的解药，抑或是裂解政党的伏笔。朱立伦更该自问：国民党是否有应对无法整合郭柯的准备？若根本不存在选前整合的可能，国民党理当及早回到正规战，认真面对民进党，用论述、政策和人格特质争取认同。

蓝营不乏批评侯友宜缺乏口才、魅力的声音，却吝于发挥他的优点。朱立伦曾与蔡英文对战，应最清楚民进党如何包装这位至今依赖读稿机的对手，国民党为何做不到？侯友宜可以成功完成访日任务，显然在国民党幕僚辅助下，他能在外交舞台上取得认同。朱主席应坚定心志，整合党内力量对执政党发动攻势，目前内政外交有太多议题可让侯友宜及立委参选人合作发挥。

国民党认真打选战才能找回支持者，清谈结盟只是让挖墙脚和炒作弃保得到正当性。候友宜也到了破釜沉舟的时刻，不站出来一夫当关，蓝营就是一盘散沙。