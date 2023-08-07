港媒：河北救灾指挥缺乏统筹 应调查处置问责官员

来源：香港明报社评

河北与黑龙江的洪水已经退却，失联村庄已经跟外部世界取得联系，灾民已经暂栖安置所，现在当局正在清理被洪水蹂躏过的灾区，以免出现疫情产生的次生灾害。但灾民求救、待救与获救惊心动魄的经历，将永留印记，全国人民牵挂灾民的记忆，将化为对政府的要求，期盼政府对处置灾情和救灾过程的利弊得失，认真总结经验教训，避免重复同样错误，而且能够像公布两年前“郑州特大暴雨灾害调查报告”般公开透明，并且向失职失察官员问责。

预测降雨量人算不如天算 应急按程序却缺协调统筹

受台风杜苏芮影响，华北7月29号开始大雨倾盆，台风影响华北地区，十分罕见，对全球气候变化产生影响，应该引起关注。而造成眼前的洪水为患，更加牵动全国人民心弦，北京郊区房山和门头沟首先遭殃，虽然北京市气象局已经预先发出警告，局部地区将会出现“大暴雨”，但“人算不如天算”，结果北京市连续83小时雨不停，降雨量打破历史纪录。天灾的形成原因与影响，气象学家都给出了解释，但死亡人数达到11，包括3名救援人员因公殉职，失联人员一度达到27人，数量之多不寻常，原因则需要深究。

北京市气象局的天气预告，是否精准，值得探讨，按照现代科技水平，什么位置在什么时间降雨量多少，可以准确到分毫不差，而北京市气象局到29日下午5点才发出最高级别的红色预警，是否太迟，有待查证。问题是原有的防汛机制是否出现漏洞，内地各地方政府都有三防指挥部，网罗各有关单位，天然灾害来临前启动程序，协调各部门预防、应急、救灾等工作，有各种预案，是一套成熟有效的做法。这次北京雨灾，是否出现降水预测不准确，还是各部门之间协调不足，需要查证，从已公开资料看，大面积水淹发生后，应急部门出动不够迅速，众多村落因为通讯系统失灵而失联，通讯抢修部门反应迟钝，到大批民间救援队伍赶到灾区，则出现缺乏指挥系统，殉职的3人，其中一人是警察，两人是救援队伍人员，或可说明一二。

河北涿州市是这次水灾最大的灾区，原因很可能是因为北京水库、河流要泄洪，导致处于低洼的涿州大面积受淹。泄洪与受淹都是事实，但两者是否有直接因果关系，有待论证。北京要泄洪，无论是否为了保住北京而牺牲涿州，都有必要，否则河流或水库因为水位上升压力增加而造成溃坝，危害更大。关键不在于泄洪决定是否正确，而是事先的准备和事后的应急做法是否恰当，现在看来，两者都有问题。

国家有法律规管泄洪做法，行动前要发出通知，让受影响地区做好准备。而北京泄洪，按照既定要求，提出警告，警告的内容竟然是“水位暴涨，请市民不要涉险进入河道附近活动，不要在河边观水涉水、嬉水和垂钓”。后来发生的事情，是数以万计的涿州居民，在水位迅速升高的情况下，因准备不足而没有来得及逃生，加上电讯设备被冲毁而无法求救，电力供应中断而无法获得温饱，只能危坐屋顶等待救援人员两天甚至三天。

北京泄洪低洼涿州顿成泽国 救援队伍无许可证不能施救

北京与涿州之间缺乏沟通，或者部门之间缺乏沟通，导致涿州措手不及。涿州政府部门在应急处理方面，也有遭人诟病的地方。灾民自发对外求救，引来华北地区众多的民间救援队伍从四方八面赶至，这些民间救援队伍，大多是经过训练和带有救援设备的，当中有救援队伍投诉，他们未能获准进入灾区施救，原因是涿州市政府没有开具许可证，而无法开具许可证的原因是公章被锁在被淹没的办公楼。也有报道指，官员解释为何必须持有许可证才能进入灾区，是因为一些救援队进入灾区后对外发布负面消息。

涿州有难，八方支援到来，涿州应该发挥主人角色，统筹整个救援的工作分配，有序遣兵调将到灾区。发放许可证也是可以接受的做法，因为要保证救援队伍本身的安全，也要因应不同队伍有不同的设备和专业能力，分配他们到不同地区。而没有公章批准许可证是官僚的做法，避免救援人员发放负面消息，实际上是罔顾灾民生命与财产安全的需要，若查明属实，应该谴责。

至于出动武警部队时间是否有所延误，是否应该及时出动正规军队参与救援，都应该在总结检讨之列。这次华北地区水灾，损失严重，救援不及时也不得力，都应该检讨，追查有关官员决策是否有错失。

两年前河南郑州发生水灾，导致死亡失踪398人，事后国务院成立调查组，彻底调查整个事件的来龙去脉，并全文公布调查结果，表示有关方面“应对部署不紧不实”、“应急响应严重滞后”、“应对措施不精准不得力”等，最后89名官员要问责、市长被降级、副市长被撤职等。华北水灾现在还在善后，一旦清理完毕，应该成立调查组，并尽快公布调查结果，给国民一个交代。