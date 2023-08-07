护台责任在政府 不在台积电

来源：台湾中时新闻网

作者：罗庆生

日前台积电董事长刘德音接受《纽约时报》专访，他表示，尖端晶片的生产需要多达3000名科学家共同努力研发，因此台积电虽走向全球，仍会根留台湾；同时他也否认“硅盾”护台的说法，直言中国大陆不会因半导体而攻打台湾，也不会因半导体而不打台湾，台海稳定取决于美中关系怎么走。

刘德音否认“硅盾说”其实就是拒当台湾的“硅盾”。作为全球最先进半导体企业掌舵者，刘德音眼光相当精准，他知道“台积电是台湾的护国神山”其实是个伪命题，中共在台湾问题上有自己的路线与底线，战争与否要看美中关系与两岸互动，台积电只是私人企业，“护国”的担子太沉重。事实上，台积电已被有问题的“硅盾说”剥掉一层皮，拒当台湾“硅盾”完全合理。

“硅盾说”主张台湾拥有关键的半导体产业，若发生战争将影响全世界，因此全球会共同阻止大陆动武，半导体是台湾的“硅盾”。然而这等同台湾用半导体绑架全球，没有大国喜欢被绑架而丧失战略主动，正如美国商务部长雷蒙多所说：“美国9成尖端晶片购自台湾，令人彻夜难眠”。为排除这种安全威胁，美国拜登政府施压台积电到美国设厂，而拥抱“硅盾说”的蔡政府完全帮不上台积电的忙。

但台积电在美国设厂不只成本高，也有文化冲突，劳资关系紧张已让建厂计划延后。刘德音明确表示需要美方协助，“台积电目前还想不出解决办法”。台积电美国厂未来如何发展还要观察，若建厂失败将双输：美国本地生产不了先进晶片，台积电则蒙受巨大的财务损失。

“硅盾说”是将台湾安全寄望于全球大国，尤其是美国的施压上，认为如此将让大陆不敢动武。但此说忽略了北京的决心，以及大国不愿保卫台湾的风险。各大国解决之道是要台积电到自己国家来设厂，因此台积电只好走出台湾，变成美积电、德积电及日积电。结果套用张忠谋的说法是“全球化与自由贸易几乎已死”，台湾风险也因此增高。因为这谕示各国对台海战争的应对将是乌克兰模式：经济制裁中国大陆、提供武器支持台湾战斗，但不会派兵直接介入。

与其赌大陆不敢打，何不让大陆不想打？两岸半导体产业互补的相互依赖将可降低大陆动武的意愿，因为打台湾就等同打自己。事实上，现在两岸半导体产业正是这种状态，台湾进、出口最大宗产品都是电子零组件，最大出口地与进口来源也都是中国大陆。两岸相互依赖，战争风险就低。因此当西方媒体认为台湾是“地球上最危险的地方”，台湾人却老神在在。

这是另一种“硅盾说”，两岸半导体相互依赖可维系台海安全，关键在维持台湾半导体的竞争力、两岸关系的稳定与更紧密的贸易往来，而不是两岸脱钩、逢中必反、将民间互动全视为统战。台湾安全要靠智慧，责任在政府，不在台积电。

（作者为台湾国际战略学会执行长）