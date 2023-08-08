债留曾孙 还甩锅“马维拉”

来源：联合新闻网

作者：叶堂宇

台湾前总统马英九早已卸任，理应与蔡英文主持的国政无涉；但吊诡的是，三不五时就会被拉来垫背，不管是政策缺失还是弊案不法，统统归给他就是了。马英九成为民进党政府出包时的“最佳救援投手”，故称“马维拉”。朝野最近为了政府预算的财政纪律吵翻天，蔡总统担心影响明年大选选情，搬出马英九任内“留下更多债务”当借口。蔡政府执政七年多，都快下台一鞠躬了，还硬拖马英九下水背锅，难道现在还是马政府当家作主？

审计部总决算审核报告指出，近年政府编列多项特别预算，均以举债支应，截至2022年底止，债务未偿余额已近五点七兆元。在野立委痛批，民进党政府透过编列特别预算规避公共债务法债务上限，从债留子孙变成“债留曾孙”。在民进党完全执政下，所谓“立法院审预算是为人民看紧荷包”的说法早就成为笑话，倒不如说是为民进党的利益“撒币护政权”。

蔡英文不认债留子孙找马维拉救援，并指前总统马英九政府留下的债务更多。马英九反击，特别预算举债不列入总预算，蔡政府“藏”了许多债。蔡英文执政七年来不断撒钱，举债达20年最高，且马政府时期特别预算七千九百亿元，多用于重大天灾、国际情势动荡；反观蔡英文让特别预算常态化，即使利用特别预算“藏债”，负债总额也创历史新高。

蔡英文不但用特别预算来规避“债留曾孙”，还甩锅给前总统马英九、陈水扁，狠打审计部这只乌鸦做的报告。一个负责任的政府应该向前看，一味推给前朝，岂不时空错乱？

作者是美国清华智库董事长