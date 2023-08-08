要说好香港故事 须搞好旅游配套

来源：明报

明报社评

启德邮轮码头近日接连有船泊岸，见证香港邮轮旅游逐步回复生机，本是值得高兴之事，然而码头交通配套不足，却苦了数以千计邮轮客。当局声称一直有评估邮轮停泊带来的额外公共交通需求，并采取“合适”安排，现实是不少邮轮客要在码头大排长龙等巴士等的士，费时失事，体验极差。启德邮轮码头启用10年，铺位长期十室九空，出入交通不便，疫前已屡惹诟病；疫后旅业复常，当局希望多些吸引高端旅客，邮轮旅游理应大有可为，可是过去数天情况，却令人质疑当局对邮轮客重临缺乏准备，连基本的码头交通接驳也做不好，又怎可能向旅客“说好香港故事”。

邮轮码头交通差

旅客等车如受罪

香港邮轮业因冠病疫情冰封近三年，直至今年3月开始解冻，启德邮轮码头重开，多艘邮轮也相继预告重回香港。根据旅发局新近资料，目前已有18间邮轮公司确定有邮轮今年访港，合共166个航次，回复至疫情前76%水平；去年初因为疫情而将母港迁往新加坡的邮轮“海洋光谱”号，不久前也宣布，明年底将在香港重设母港，邮轮母公司指出，香港有大陆市场为后盾，可以吸引国际客、大陆客及本地客，乃是他们决定重回香港的原因。

香港旅游业复常，面对机场航运力不足等问题，邮轮可以为旅客提供不同选择和体验；对本地旅游业而言，疫前“重量不重质”经营模式不可持续，未来需要吸引更多高端客，邮轮客的定位，正好配合这一发展方向。可惜的是，迄今并未见到当局有何策略推动邮轮旅游再上路。启德邮轮码头近日因为交通配套不足，导致大批邮轮客一登岸就要先“受罪”，更令人觉得当局对旅客重临缺乏准备，连最基本的交通运输安排也未做好。

上周五，可接载5600人的“海洋光谱”号抵港，是启德邮轮码头重开后最高载客量的邮轮。由于码头内零售、餐饮设施都很少，不少旅客上岸后都想把握时间出外观光，未料最先体验到的，不是什么“美食天堂”、“购物天堂”的魅力，而是排队候车之苦，的士站一度要排45分钟才可上车，巴士站同样大排长龙，不少旅客都有怨言，对香港印象大打折扣。诚然，当天下午码头附近有意外事故，影响出入交通，属于始料不及的突发情况，可是之后两三天，仍有邮轮客投诉出入交通不便，反映问题出在当局身上。

启德邮轮码头造价约72亿元，2013年建成启用，是香港开拓邮轮业务的重要地标，然而配套不足问题，一直困扰码头营运。旅游业界批评码头陆路交通配套多年未有改进，码头逾5000平方米商场用地亦一直未有好好利用。疫前一些市民假日会到码头旁的草地作休闲活动，但疫情爆发后，部分有关用地改建成为社区隔离设施，发展旅游中心的原有规划何时落实，仍需观望。码头交通不便，商户不愿进驻，人流稀疏，三者形成恶性循环。疫情过去，当局若有心重新搞好邮轮业务，便应早作筹谋，看看可以怎样改善码头一带配套，而不是等到实际运作出了问题，才去见招拆招。

大型邮轮抵港，行程早定，疫后复常至今已有半年，只要当局思虑周密一些、贴地一些，过去数天邮轮码头出现的问题，绝非无可避免。文体旅游局称，政府相关部门与码头营运商，一直有就邮轮停泊带来的额外公共交通需求，评估及采取合适安排，包括安排特别路线接驳码头及港铁站，并安排多辆巴士在码头预备，按乘客需要随时加班，然而现在的问题，不是当局做了什么，而是做出来的成果如何、用家有何感受，这才是“施政以结果为目标”的真谛。不少邮轮客等车等到一肚子闷气，当局岂能自欺欺人。

政府官员声称，现场观察显示，码头巴士班次“足以应付需求”，出现排队人龙，“主要是乘客用信用卡缴付车资所致”，云云。旅游事务处、运输署、旅游局及码头营运商昨天开会，商讨码头交通接驳问题。当局一边重申“巴士服务足够”，另一边厢又透露，将“探讨”开设另一条前往尖沙嘴的特别巴士路线，又考虑增设非专营巴士服务，于下一艘大型邮轮访港前落实。公众难免想反问官员，倘若现在巴士服务真的“足够”，何解还要考虑增设新路线和非专营巴士服务？为什么之前数月没有考虑这些措施，要等到出问题才亡羊补牢？

政府做事思虑要周全

不能船到桥头自然直

今年初，大陆旅行团恢复来港，土瓜湾有大批旅客在街头呆候用餐，当局缺乏先见之明，事后要急急补救。这次邮轮码头出问题，再次令人觉得当局思虑不周，“船到桥头自然直”的官僚心态，极不可取。邮轮码头交通不便，当局昨天提出，希望吸引更多的士进入码头接客，能否如愿，实属未知数；当局一再表示，码头出现排队人龙上巴士，“主要”是外地乘客用信用卡缴付车资所致，外界同样将信将疑。无论如何，倘若没有八达通或港币真的是问题，当局大可考虑跟邮轮公司商量，向非本地旅客送赠单程车票，又或采取其他付费安排，尽量方便旅客，让他们对香港有更好的印象和体验，不会觉得香港是一处连交通接驳也搞不好的地方。