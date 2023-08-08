港律政司上诉禁“独歌” 国安法治整合考虑

来源：星岛日报

星岛社论

高等法院早前拒绝就“港独”歌曲《愿荣光归香港》批出临时禁制令，律政司司长林定国昨天决定就相关判决提出上诉。当局上诉，并不让人感到惊讶，因事件涉及维护国家安全、保障国歌的尊严，须厘清观点，让上诉庭对原讼法庭判决作出研判，既可彰显香港法治公正，又能传递对“港独”零容忍的讯息，履行维护国家安全的宪政责任。

言论自由有底线不容逾越

高院法官早前在考虑到禁制令的有效性、没有特定被告，执法上有困难；强制执行禁制令时会与相关刑事法律有冲突，以及禁制令可能产生“寒蝉效应”等因素，拒绝律政司的临时禁制令申请。判决颁下后，引起社会哗然，指法庭判决只着眼于执法的技术问题，却忽略了维护国家安全的凌驾性要求。

由于香港奉行普通法，法庭审理案件时只会根据呈堂证供和法律观点进行聆讯，不会考虑任何政治因素，故即使司法机构有维护国家安全的义务，也只能透过法律层面维护。为了维护本港法治精神和普通法制度，林定国唯有循法律程序，通过上诉过程，就高院判决中一些不认同的法律观点逐一反驳，寻求法院自行纠正。

连日来，社会人士不断发声，就高院判决提出一些不同意见。首先，法庭认为禁制令所针对的行为本身属刑事罪行，《香港国安法》已可覆盖，而《香港国安法》的刑罚远比禁制令的罚则重，为何仍要多此一举，申请发出禁制令？法庭更担心禁制令执行程序可能会与《香港国安法》就危害国家安全犯罪案件的检控程序有冲突，造成“一罪两审”。

自《香港国安法》制定后，已发挥出定海神针作用，而国安法只针对分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动和勾结境外势力危害国家安全等4项最严重罪行，至于其他相对较轻的罪行，可通过其他法例或法律工具处理，而选择用哪条法例作出检控是控方的责任，毋须法官过虑会造成“一罪两审”。故此维护国家安全的法律工具越周全，香港社会安全秩序更稳固，国安法与禁制令不应是互相冲突，而是可相辅相成。

至于执法有难度，成为拒绝颁发禁制令的理由也是站不住脚。正因为执法难，更需要寻求法庭配合，以禁制令形式进行，效果更事半功倍。正如当日律政司入禀法庭申请禁制令，各个网络平台为免触碰香港法律风险，随即纷纷自行将《愿荣光归香港》下架，反映执法难可能是想当然而已。

此外，法庭担心禁制令可能产生“寒蝉效应”，令动机清白人士或会因害怕违反禁制令所带来的严重后果，因而选择不参加涉及该歌曲的正常活动，并影响言论自由的观点，也让人难以理解。法官认同《愿荣光归香港》被有效地用作煽动他人分裂国家或具煽动意图，该曲鼓吹“港独”，触及国安法红线是显而易见，但法官却在判词中用上“参加涉及该歌曲的正常活动”，易令人产生误解，以为是正常歌曲，在网上下载、转发，最终误堕法网。而歌曲在YouTube平台出现在名为“香港国歌”，导致外国人在网上搜寻时，错误把该歌曲当成国歌，频频在国际体育赛事中播放。

厘清观点法院自我纠正裁决

事实上，言论自由并非无底线。以德国为例，有法例禁止歌颂纳粹党的歌曲、展示纳粹徽号，德国此举并没有招来打压言论自由的批评，为何香港法庭却对禁制“港独”歌曲扯上言论自由、对“无辜的第三方造成影响”云云。

由于《愿荣光归香港》是一首播独歌曲，事关国家安全利益，律政司有必要上诉申明观点，要求法院自我纠正，向社会释出清晰讯息，禁制该歌曲是合情、合理和合法，让公众明白到下载、传播、发放和表演均构成刑事罪，后果严重，切勿以身试法。