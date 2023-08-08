关公出马 侯郭摊牌起手式

来源：中时电子报

作者：钮则勋

国民党总统参选人侯友宜阵营7日发布以“关公”为主题的竞选影片，影片中侯强调关公“重然诺”的精神，除了借关公精神来强化侯“铁汉”的正义形象外，也可说是对8日将发表新书的郭台铭一记直球对决，提醒同为关公信徒的郭台铭应兑现自己“支持侯友宜”的承诺，也暗示泛蓝选民郭台铭可能有诚信的问题。随着郭台铭准备独立参选的动作愈来愈大，侯郭两人摊牌的时刻也进入了倒数计时阶段。

相较绿白阵营的总统参选人早就定于一尊，蓝军仍陷于整合的难题。郭台铭迟迟不宣布独立参选，但准备动作不断，又是访美，又要出书，除持续挖蓝营地方桩脚外，更出现国民党籍议长退党和郭遥相呼应，外界猜测郭宣布独立参选恐怕只是时间的问题而已。然而相对郭频频出招，国民党中央却只是眼睁睁地看着郭步步进逼而无因应动作，该断不断，若任郭继续造势下去，侯的民调要“超柯赶赖”几乎不可能，如今侯竞办自己先出手，并且是针对郭最无正当性的“诚信”问题，应能更快地清理战场。

在国民党全代会后，侯友宜正式取得总统参选人的资格，但党内仍有地方势力表态挺郭与立委参选人“两边押宝”，趁着郭还没正式宣布参选，且党中央为了“在野大联盟”而对郭态度暧昧时，也去蹭郭董的造势活动，党部虽有时祭出党纪，但多显得有气无力，要防堵这样“脚踏两条船”的情况更显得进退失据、左支右绌。

倘若党中央与侯团队能快速确立对郭摊牌的战略立场，除了能压缩地方势力与立委小鸡们选边的决策时间、挤压其两边游走的空间外，也能严明党纪，强化侯的权威，更能清晰地确立对郭攻防的战略，不论是要“以战逼和”或是要借攻击将郭边缘化，皆可顺势推动，总比像现今让人觉得国民党根本没牌可打要好得多。

眼前侯阵营必须加速整合蓝军，支持度才有超越民众党柯文哲的机会，只有维持“老二”的地位，在野大联盟才更有机会形成，届时要和柯谈蓝白合，侯也有筹码来建构主场；若合作破局，只要是在蓝绿对决格局中，就算弃保，泛蓝选民弃的也不会是侯。虽然这其间仍可能有郭和柯整合的变数，但只要双方在谁当正的关键点上僵持不下，“郭柯配”便遥遥无期。

正面对决郭台铭的诚信问题，国民党的正当性与利基也颇明显，毕竟郭台铭在国民党类初选由侯友宜胜出的5月17日，确实在社群媒体上公开宣布要尽最大努力支持侯友宜胜选，若郭违背政治承诺宣布参选，就无参选的正当性了。所以侯的“关公”形象广告可解读为具有“软硬兼施”意涵的策略操作，从柔性诉求切入，侯是向郭温情喊话，但从硬的一面来看，广告中也明显向选民传达，只要郭参选，便是背离关公“重然诺”的精神，这将冲击郭的政治形象，也凸显侯才是真正关公的信徒。

侯友宜自访日获好评后，竞选步调也跟着加快，关公形象影片隐然是侯郭摊牌的起手式，泛蓝选民的支持度很可能将起明显变化，选战也将进入新阶段。

作者为中国文化大学广告学系专任教授兼系主任