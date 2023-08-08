来源：中时电子报

作者：张景为

大陆创作歌手刀郎的新歌《罗刹海市》，最近火爆全网，风靡华人世界，据称至今播放量已近百亿，各种解析、议论的视频、文章不计其数，堪称前无古人、后也难有来者的“现象级”神作。从7月19日刀郎发出他的新曲《罗刹海市》迄今20天，该作有多红、为什么红、到底影射反讽的对象是什么？在一片赞颂称道声中，应该也到了一个值得反思的阶段了。

《罗刹海市》的寓意可用“以丑为美、黑白颠倒”8个字概括，其出处典故、歌词文义，有关的评论很多，在此不再赘述。先说其有多红。以我在网上的统计归整，被批判影响的从中国的流行音乐界、政治、经济、社会、文化各层面，到国际政治，甚至连佛理都被扯进去，几乎无所不包（如“又鸟”指的是美国国鸟白头鹰、“马户”是美国民主党的吉祥物驴子等）。

在漫天席地的各种评述中，当然不乏学有专精的真知灼见，可也不必讳言有颇多是为蹭流量、过度解读，或者主动对号入座、牵强附会，而根据原曲与作者这么惊人庞大的各种“再创作”，绝对可以衍伸出一门“刀郎学”，有些甚至比原作寓意更精彩。

其实刀郎至今“让子弹飞”未作回应，这既是智慧，也是无奈之举，因为他又如何能令这么多刀迷失望呢？只是苦了刀郎至此“封神”之后，下一张专辑他将如何升级呢？

再说此歌为什么红。因为此歌的内涵既反讽了人性矛盾的共通性，也具备了穿透人心的特殊性，前者是古已有之、于今尤烈，更是中外皆然；所以几乎在任何国家、社会、层面，都可以找到套用的现象与例子，让人心有戚戚焉。

而刀郎在10年前就曾爆红过，又曾被大陆流行乐界大腕打压过，属于“哥虽已退出江湖，但江湖依然有哥的传说”，因此他一复出推出新曲，立刻就被网民传为复仇爽作；引发关注渲染后，各种懂音乐、文化、媒体的专业人士发现此歌的确大有名堂，跟着加入，在外行看热闹、内行看门道的相互哄抬下，终于形成大爆发风潮。

至于这歌好听吗？似乎已不是重点。如果听过刀郎当年的《2002的那一场雪》、《冲动的惩罚》、《西海情歌》、《披着羊皮的狼》等情歌，普罗大众应该会觉得现在的《罗刹海市》虽然内涵提高了两个档次，但绝对没有以前那么顺耳好唱。可现在有了那么深入的解说和传诵，加上刀狼魔性般的嘶吼唱腔，尽管乍听不好听，一听再听就觉得越听越好听，这就是网络传播的魔力。

《罗刹海市》现在已被提升到政治批判的层面，被视为是对大陆政经社会苦闷与压抑的宣泄，但大陆官媒至今不仅很识相地未予封禁，还曾正面肯定此歌的教化意义，未来如何演变，颇值玩味。在台湾这歌其实没那么红，这当然是在多年“去中化”的影响下，此歌的寓意、风格已无法打动台湾人心。

但台湾的“又鸟马户”可一点都不少，庙堂之上，政治人物说一套做一套的双标嘴脸；满嘴民主自由，实则封媒体、打压言论自由；口说为国为民，实则贪腐滥权；假学历、假论文，小三劈腿、性骚犯屡见不鲜；说抓假讯息，实则政府不断说谎，自己才是制造假讯息的源头…哈哈镜里看《罗刹海市》，能不哭着笑醒？