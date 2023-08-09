双城论坛讲稿成焦点 蒋万安如何帮蓝营加分？

来源：台湾《联合报》

作者：林丽玉

台北上海双城论坛8月底登场，台北市长蒋万安将亲自出席，不过面对2024大选将至，蒋万安的登陆势必将被绿营抹红，此行恐也将影响2024大选，不过蒋万安最后拍板亲自出席双城，除定调两岸城市交流不能中断，政治层次更评估，维持与对岸对等、尊严、善意、互惠的交流，反能帮蓝营选情加分，反帮冰冻的两岸关系也带来一泉活水。

不过也因两岸政治局势敏感，加上2024大选在即，今年蒋万安的双城论坛讲稿，将成此行最大焦点。据研判，蒋万安今年首度出席双城论坛，讲稿内容会比前市长柯文哲的“两岸一家亲”等论调相对保守，避免触及两岸敏感政治红线。

2024大选被视为是战争与和平的选战，不论两岸氛围、国际局势，抑或目前选情，两岸总是敏感字眼，对蒋万安来说，维持目前两岸唯一官方交流的双城论坛，可借由城市交流，让两岸保有互动畅通管道，尤其今年6月中的海峡论坛，陆方就释出善意宣布解禁台湾凤梨释迦开放，主打和平交流的“两岸牌”，正可对比民进党执政，两岸关系急冻下，农民、台商苦，寻求积极交流对话的重要性。

不过双城论坛还没办，就已先有绿营质疑，双城论坛恐沦北京的统战工具和大内宣，要求蒋万安必须坚持台湾不能被矮化原则；不过蓝营则认为，在维护彼此对等尊严下，任何形式的交流，相信台湾人都应乐观其成，不必害怕遭“抹红”。

蒋万安先前就曾提到，总统蔡英文、副总统赖清德近期都说过希望两岸恢复健康永续交流，尤其2024大选氛围已与2020不同，面对两岸交流的敏感难题，在两岸关系恶意螺旋、越来越差的氛围下，套一句柯文哲曾说过的话，双城论坛，“办不一定会加分、但不办会扣分”。