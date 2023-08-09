从尊郭到转鹰？ 侯友宜改变战略不管了

来源：台湾《联合报》

作者：张睿廷

国民党总统参选人侯友宜推出第二支宣传影片“关公”，向所有选民说明，既信关公，便该重然诺，剑指鸿海创办人郭台铭。对于是否要找郭台铭整合，侯友宜仅一句郭的行程不清楚带过。在挺郭人士宣称郭台铭一定参选的氛围中，侯是否态度转鹰派，不再尊郭，引发联想。

放弃郭台铭，不代表放弃选战，侯友宜便当会分析双北各区立委参选人选情，弯腰展诚意，欲收服国民党所有可用之兵。

郭台铭曾说，若国民党决定征召侯友宜，会全力支持；随后，国民党5月征召侯友宜，郭脸书发文表示将信守承诺，会尽最大努力支持侯市长胜选，战胜2024年大选，让无能政府下架。

然而，郭台铭近期动作频频，将自己当总统参选人跑行程，争取各路人马支持，俨然参选。侯友宜透过他人欲与郭台铭沟通，皆不得其门而入，仅能先以尊郭应变，选战时间愈来愈逼近，对目前民调落后的侯友宜来说，时间拖得愈久，伤害愈深。

侯友宜战略方针，安内攘外，随着战局演变，尊郭整合一棋已难落子，干脆开战，第二支重要宣传影片瞄准郭台铭一个人。影片内容强调共同信仰关公是重诚信的人，如郭台铭硬要参选，将失信于民，提醒郭不要一错再错，忘记当初下架民进党初衷。侯友宜轻描淡写不清楚郭台铭行程，却清楚照映他的立场与态度。

郭台铭参选，看似势在必行，国民党如能整合，未必无法杀出一条血路。侯友宜亲邀双北立委参选人参加便当会，欲解决近期党内纷扰，侯分析各区选情，对所有参选人展现诚意；党内顺势喊出不要吃碗内，看碗外，立委参选人罗智强也支持侯友宜是他的义务，似可见侯营整队已有部分成效。