英国用趸船安置申请庇护者 被批如浮动监狱

来源：明报

英国政府在争议声中，周一（7日）安排首批15名申请政治庇护者，入住停泊于英格兰西南部多塞特郡的趸船。官方强调此举可节省公帑，但一些团体认为计划“不人道”和潜存安全隐患的“死亡陷阱”。传媒也发现拒登船者将别无其他官方住宿安排，有露宿街头之虞。

200房纳500人 自由进出须安检

政治庇护申请者周一由官方安排送抵波特兰港（Portland Port），再由工作人员带领登上“斯托克霍尔姆”号（Bibby Stockholm）。此趸船设逾200间附有卫浴设施的睡房，可容纳约500人。辛伟诚政府与船主立了18个月租约，准备安排偷渡入境的18至65岁申请政治庇护的单身男性，在处理庇护批准程序的3至9个月期间暂住。他们入住时各获发身份证明刷卡，以及一个内藏基本漱洗卫生用品、笔记簿、圆珠笔、当地地图和支援组织电话表的心意福袋。他们住留期间，可自由进出趸船，但有安检，出入港口也有额外保安程序。

英国内政部表示周一已有15人顺利入住，另有约20人拒绝登船。对于拒绝登船情况，当局称事涉个别人士法律诉讼程序。英国天空电视台发现，周一拒登船者仅获内政部更改安排周二（8日）登船入住。内政部给予他们的官函表示：“所供住宿属单一选项。倘政治庇护申请人无合理解释而未能接受合适住宿，不该期待另有住宿提供。”这表示没有按指定日子入住者，可能无处容身。

政府称安全体面 “比四星酒店相宜”

司法大臣卓艾历（Alex Chalk）回应称，拒登船者可寻求法律建议，循正常途径申诉。不过他声称趸船是“基本安全又体面”的，这项政府政策是在寻求比“四星级酒店”较相宜的选择，旨在“对英国纳税人公平”。

英国政府数据显示，等候英国政治庇护的总人数迄今年3月逾13万。而目前有逾5万人在等候批核庇护期间，获政府安排入住酒店或其他暂住设施。政府声称因而每天要支付逾600万英镑的房租。唐宁街十号周一表示，苏纳克政府不会再耗用纳税人的金钱，用酒店来安置“非法入境者”，改而“在提供既较易于社区管理，又满足入住者基本需要，同时减低地方服务冲击的替代地方”。

组织：对历海上创伤者如浮动监狱

难民组织Care4Calais表示，他们支持的庇护申请者周一在法律代表陪同下，取消了转送往趸船。该组织认为难民包括酷刑幸存者、有残疾及在海上经历过创伤的人，但该趸船俨如“浮动监狱”，将使他们“极大焦虑”。人道组织更认为趸船环境“压迫”，用来安置逃离冲突、迫害、恐怖的人“不人道”。国际特赦指做法“可耻”。

英国消防队工会上周三向内政大臣柏斐文发公开信表示，将该趸船由原设计容纳最多约200人改为约达500人，可能变成“死亡陷阱”。英国卫生安全局行政总监哈里斯（Jenny Harries）担心呼吸系统疾病可能在趸船上传播。

万人小岛居民忧沦示威热点

在人口仅1.3万余的波特兰，有居民表示不满甚至愤怒，认为新安排会损害地区服务，并可能使当地沦为示威热点。

英国政府去年与卢旺达达成遣送难民的协议，首班移送航机在起飞前最后一刻，被欧洲人权法院（ECHR）颁令截停，以等候英国司法结果。英国高等法院去年12月裁定遣送计划合法，但有数国难民联同人权组织上诉。英国上诉法院6月29日裁定政府将难民遣送至卢旺达的计划违法。