数据显示通胀正在缓解 美国人却切身体会到物价上涨之痛

来源：彭博社

作者：Molly Smith

尽管有关美国通胀正在降温的言论不绝于耳，但就切身感受而言，物价并没有下降。这是因为多数物品并没有变得便宜。

通胀以变化率的方式呈现。确实，物价实际上正在以更慢的速度增长——即通胀正在放缓。但对普通美国人来说，他们的切身体会是一切都比过去更为昂贵，且在出现全面通货紧缩之前，情况不会改变。

消费者价格指数反映了整体通胀率，而美国劳工统计局(BLS)发布的另一份有关平均价格数据的报告反映了美国人实际支付的金额。它主要仅覆盖食品和饮料类别，而CPI则显示了整个经济中各种商品和服务的通胀率。

BLS的价格数据显示，牛绞肉和薯片等基本物品如今的平均价格高于冠病疫情前水平。汽油价格再次上涨，电费和其他各种日常必需品的成本仍然很高。

定于周四发布的最新CPI数据预计将显示消费者价格7月同比增长3.3%，略高于上个月，但仍接近两年来的最低增速。通胀率于去年6月达到9.1%的峰值，为四十年来最高。

CPI数据显示杂货价格在过去四个月中的三个月已经下跌，但在连续两年上涨后，这几乎不足以产生显著影响。自2020年2月冠病疫情开始以来，国内食品成本上涨逾23%。

问题在于，工资增长基本上没有并驾齐驱。薪水增长在最近几个月才刚刚开始超过通胀，但在此之前，美国人实际上已连续两年经历了购买力下降。

“人们到杂货店时抱怨一切都太贵了。我就是其中的一员，”BMO Capital Markets高级经济学家Jennifer Lee表示，“你愿意购买仅仅是因为你不得不吃饭。”

这在很大程度上解释了为什么美国人对自己的财务状况相当沮丧，这也拖累了信心指标。密歇根大学消费者信心指数2020年2月为101，而在2022年6月通胀达峰时，信心指数跌至该水平的一半，创纪录低点。

此后该指数已反弹至71.6，但仍远低于更长期的平均水平。

通胀也一直是拜登任期内持续面临的问题。根据盖洛普的数据，自价格压力上升以来，过去两年对拜登的支持率一直低于50%。尽管他的经济政策可能有助于美国经济避免陷入衰退，但与此同时联邦预算赤字正在不断扩大。

AGF Investments Inc.首席美国政策策略师Greg Valliere周一向彭博电视表示，“美国选民仍然对通胀感到恐惧。拜登经济学根本没有起到帮助。”

通胀的放缓也无法消除美国人为适应更高的生活成本而做出的牺牲。他们主要在更多地依赖于信用卡和储蓄的减少，这也推高了违约率。

诚然，若非劳动力市场持续强劲，痛苦会更加严重。雇主继续以稳定的速度增加就业岗位，失业率仍接近数十年来的最低水平，这使得消费者有能力继续支出。