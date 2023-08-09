中国外贸堪忧 须急谋对策稳消费信心

来源：星岛日报

星岛社论

中国公布7月分外贸数据，进口和出口连续3个月下跌，跌幅进一步扩大并超出市场预期，凸显外需不稳，内需疲弱，影响下半年经济增长。尽管中央政治局会议后，各部委频频出台刺激经济政策，但始终未能提振信心，当局宜认真考虑针对楼市祭出重招，而非小修小补，才能稳住楼市和经济信心，民众才放胆消费和投资。

内需疲弱或引发通缩忧虑

7月出口按年下跌14.5%，逊预期，不但比上月下跌2.1个百分点，更创逾3年来最大跌幅；至于进口按年下跌12.4%，创半年以来最大跌幅，而跌幅比上月扩大5.6个百分点。若仔细分析数据，有两点值得留意。第一，按出口最终目的地货值来看，中国7月对美国、欧盟、日本、韩国、台湾、亚细安、澳洲和拉丁美洲的出口规模几乎全线下挫，均录得双位数跌幅，只有俄罗斯、新加坡和非洲等少数国家地区录得正增长。今年首7个月，中国对俄罗斯出口按年急升73.4%，但对美国、欧盟和亚细安出口分别录得-18.6%、-8.9%和-2%增长。

第二，按出口产品类别分析，从服装、鞋履、玩具等劳动密集型产品到电脑及电子产品均录得负增长，仅汽车一枝独秀。中国乘联会昨天公布，7月份汽车出口31万辆，按年增长63%，当中新能源车占出口总量28%。中国汽车上半年出口量达214万辆，超越日本跃居成世界首位，出口地区以俄罗斯最多，因日本、韩国和欧盟车企在俄乌战事爆发后缩减在俄业务，中国车企趁机填补市场真空。

中国出口总额暴跌，因美欧主要市场受高通胀、高利率及中美地缘政治紧张影响，对进口商品需求大减，而美欧政府又极力推动脱钩断链，美企采取“近岸外包”策略，从墨西哥进口资源和商品，令墨西哥取代中国成为美国最大贸易伙伴；而欧盟则采取“去风险化”策略，试图降低对中国商品依赖。

出口作为中国经济三头马车之一，持续失速，势将影响下半年经济增长。本来当局寄望谷内需来稳增长，但进口额持续大幅缩水，反映内需疲弱，更可能引发通缩忧虑。在内外需不振下，中央须急谋对策，出招稳外贸和谷内需，以免情况进一步恶化，引发经济衰退。

中央政治局会议上月底已确认经济下行风险，提出谷内需、鼓励民营经济，以及适时因应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，调整房策等大方向，令人憧憬一篮子刺激经济方案将出台。尽管国家发改委和多个部委频频出台多项措施，但民众未见一窝蜂换车、换大型家电，民企亦未见加大投资扩充规模，因民众和企业对经济前景的信心，很大程度系于楼市和个人收入，可是救楼市的大招却始终未见踪影，令市民持观望态度。

当前中国楼市问题是供过于求，发展商资金被套牢，导致资金链断裂，陷入债务危机，而民众亦担心楼盘烂尾，即使楼价持续下跌也不敢买楼。要解决这个问题，关键是去库存，敢于解除限购令和限价令的非市场限制措施，容许民众将闲钱投资在楼市，释放资金，让发展商有资金回笼，使楼价喘稳，当民众发现楼价回升，在财富效应下更敢于消费。

须出重招救楼市提振信心

然而，楼宇库存太多，短时间难以消化，中国可参考当年亚洲金融风暴后香港停卖地做法，待市场将库存消化得七七八八，信心回复后，再推出新土地拍卖。不过，停卖地将会影响地方政府收入，只能靠中央拨款济急，而救急款项何来，中央可考虑将一些不涉战略价值的国企私有化或股份化，吸引民企出资竞投，用行动来鼓励民营经济发展。

前总理温家宝曾说过，在经济困难面前，信心比黄金和货币更重要，为了提振市场消费和投资信心，当局应及时推出大胆果断措施，煞停经济失速势头，因情况若拖得越久，到时才出招所花的力气和资源便越大。