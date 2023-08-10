意大利政府民粹主义转变吓坏投资者 也令与中国关系蒙上阴影

来源：彭博社

作者：Alessandra Migliaccio、Sofia Gerace

意大利总理梅洛尼的经济政策出现了急剧的民粹主义转向，该国政府决定向银行利润开刀，并试图收紧对意大利企业的控制。

梅洛尼上台刚九个月的极右翼联合政府周一宣布了令投资者不安的计划，也令意大利与中国的关系面临威胁。

深夜颁布的这项政令的一系列措施中，最引人注目的是对银行利润征税40%。受此影响，意大利银行股暴跌。

意大利内阁部长们还支持限制技术转让，并为大额外国投资设立一个新的特别专员职务。

这是梅洛尼执政联盟对经济挥舞权力大棒的延续，之前联合政府已经对财政部、几家国有企业、甚至是央行采取行动，改变了政府的形象。

该行动也表明，梅洛尼决心在欧元区第三大经济体推进民粹主义议程，并取悦于美国，即使在国际上造成真正或者潜在的不利后果也在所不惜。梅洛尼上个月刚刚访问了美国。

“就争取民众支持而言，我认为这是一个好举动，”政治风险咨询公司Teneo在伦敦的研究主管。“它会得到拥护，特别是在执政联盟的选区。”

Piccoli特别提到对银行的暴利税，意大利银行业的市值因为该规定蒸发了约100亿美元。彭博行业研究估计，该法令可能给银行带来超过30亿欧元的税负。

Salvini的角色

一揽子措施是由副总理和联盟党领导人Matteo Salvini公开宣布的，他是执政联盟中最公开的民粹派成员，因此或许也是政府意图的某种信号。

政客们正在优先考虑“短期财政收益”而不是“银行业的长期股权代价”， Federated Hermes的金融负责人Filippo Maria Alloatti对彭博电视表示。“这不是第一次，也不会是最后一次。”

意大利政府的一揽子计划包括一项措施，政府可以行使特别的“黄金股份”权力，阻止人工智能、半导体生产、网络安全、航空航天和能源等战略领域的对外国技术转让。

这可能是对中国的一击，也与美国向意大利施压要求其退出“一带一路”倡议以及与中国商业联系的行动相符。

“这是剑指中国却没有提及中国，”欧洲对外关系委员会的政策学者Julian Ringhof说。“中国已经意识到欧洲国家的态度正在发生变化。”

美国有法律明确聚焦于禁止向中国等国家转让技术。欧盟最近发布了《欧洲安全战略》，阻止与中国在某些领域的交往，尽管也没有明确提到中国的名字。

例如，欧盟敦促成员国收紧针对可能被竞争对手利用的先进技术的出口管制，并警告不要与可能将人工智能和量子计算用于军事用途的“关切国家”共享信息。