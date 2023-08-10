韩国童军露营大会之鉴

来源：联合新闻网

作者：刘顺达

入夏以来，韩国的“春夏秋冬”四季好像突然变动，让韩国人每天在爆热天中度日。不料，这也影响了在全北举办的世界童子军露营活动。此次活动聚集了来自全球一百五十余国四万三千多人，规模可观，韩国政府更投入巨额经费，原本应是一次向世界宣传的大好机会。

结果人算不如天算。大批参加者中暑，英国、美国、新加坡和台湾相继宣布撤离露营场。主因是化妆室和饮水及洗澡设备不足，还有很多人被蚊虫咬伤等，相关医疗人员也不够。

此次，韩国内政部、女性部和保健福祉部三个部会首长参与督导与指挥，但似乎与全北地方政府的“政治理念不合”，产生诸多不协调和上意不下达，导致今日的“国际丑闻”后果。目前，尹锡悦政府先忙于处理眼前，等待送走客人后再秋后算账。

此际卡努台风直扑韩半岛，韩国政府决定顺手利用一千余辆大型巴士将四万多人搬离至首尔各地大学宿舍等，并在八个市、道地区进行文化体验活动，还要在首尔举行K-POP公演节目，吸引来自国外的年轻朋友，以便好好宣传一下韩国，这也是为争取2030年釜山举办世界博览会的前奏曲。

为这起丑闻，韩国朝野又开始政争。国民之力党说，这是前政府规划的事，民主党则指责尹锡悦政府无经验，应检讨。变成公说公有理，婆说婆有理，最倒楣的还是人民。

台湾与韩国不仅有台积电和三星在竞争，在这类国际活动领域，台湾也要正确选择“取优”和“去坏”，不要让内部政治破坏国际声誉。