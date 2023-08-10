惠誉揭开美国债信深层问题

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

国际信评机构惠誉8月2日突如其来地调降美国债信评等，摘除美国一贯的3A顶级信评，下调至AA+，除了震撼全球金融市场，也意外引发了美国历任财长及众经济学家的唇枪舌战。

美国现任财长耶伦在第一时间强烈回应，批评惠誉“武断”，“引用的资料过时”。耶伦指责惠誉未将美国经济韧性、失业率低、通膨下降、持续成长及创新力强考量在内。美国前财长、现任哈佛大学教授的萨默斯说，尽管有理由对美国赤字的长期轨迹感到忧心，但美国的偿债能力无庸置疑。

然而，两位同样担任过美国财长的保尔森和盖特纳则认同惠誉的看法与做法。布什政府时期担任财长的保尔森受访时指出，“美国的财政轨迹的确令人担忧。美国是一个富裕的国家，我们必须在未来几年采取行动，才能改变财政轨迹。”鲍森的继任者、奥巴马执政时期出任财长的盖特纳也表示，“必须在问题变得棘手之前，采取必要的行动”。

成为舆论焦点的惠誉则表示，调降美国债信评等，是反映美国未来三年财政恶化、政府巨额且仍在不断扩大的负债。在惠誉之前，另一信评机构标普（S&P）在2011年已将美国信评由AAA降至AA+，三大信评机构目前只剩穆迪仍维持美国信评在AAA。

三家信评机构对各国政府、企业的债券发行，就财务实力及偿债能力给予信用评估评等，使投资人在购买债券时有所参考，涉及到高度专业，但往往由于角度不同，选取资料有异，从而引发争论自也难以避免。只是长期以来，从来是全球最大经济体，且国债发行额也高居全球第一，债信评等也从来是AAA等级的美国，在短短十几年时间，竟被三家机构中的两家，先后调降评级，自然引发关注。然而，在信用评级的专业角度之外，人们从一些更宏观的角度来观察，也未尝不可以作一些辅助式的参考。

与一般企业发行的债券不同，一国的国债，其品质与偿债能力除了与此一国家本身的各种条件与实力有关外，在相当程度上也与该国在国际社会中的处境与运势有关。美国的国际地位自上世纪二战之后即持续上升，配合美国综合国力的强大，及美元作为优质国际货币的条件，无人会怀疑美国的债信问题或偿债能力。然而时移势易，美国国会于1917年首次建立的“债务上限”概念，在漠视财政纪律的恶习下，被一再调高，自1960年代迄今，累计已调高债务上限逾70次，这在美国一直被视为是全球唯一霸主的情况下，当然不是问题。问题是美国的运势在上个世纪末臻于颠峰后，进入新世纪就出现变化。两场反恐战争打得美国元气大伤，债台高筑，2008年又遭世纪金融海啸重击，不得不一再量化宽松，以致于美国政府债务持续快速攀升，占GDP的比重从1980年代的约35%，上升到2000年的58%，再飙升到2023年目前的120%。

更值得注意的是，就在此一期间，一向不起眼的中国开始快速崛起，不仅经济和综合实力直逼美国，并使两国关系走向紧张，为此，从特朗普到拜登采取的各种制裁与脱钩，也倒过来对美国的自身经济造成伤害。与此同时，还要看到，基于各种原因，近些年来全球范围还兴起一股前所未有的“去美元化”浪潮，毫无疑问，长期而言，也必将对美国的债信构成潜在的不利影响。

更深层看，一如惠誉所指出的，近20年来，美国的国家治理能力明显地在持续下降，这不仅将削弱市场对美国财政管理的信心，此一趋势也将进一步恶化美国政府的财政品质。从这个角度来看，标普及惠誉先后对美国债信的调降，虽引发不少争议，但或许也正是这两家信评机构为了维护其本身信用的必要之举，充满悬念的是穆迪会不会跟进，或何时跟进。