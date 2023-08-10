陆港往来拆墙松绑 黑码添乱应取消

来源：明报

明报社评

深圳当局推出多项措施，优化陆路口岸过关，“常旅客”计划为学生及商务人士等特定群组而设，方便他们在罗湖过关，期待可以早日推扩至更多陆路口岸。大湾区融合，香港与大陆人员往来频密，多方面都要拆墙松绑。港车北上、高铁地铁化、境外信用卡绑定大陆电子支付工具等，最近陆续取得一些进展，然而各类关卡限制仍然偏多，特区政府须与大陆当局商量如何加快步伐，便利民众。冠病疫情淡出多时，俗称“黑码”的大陆健康申报表安排，已无多少作用，反而为不少过关人士带来不便，引致关口挤塞，期望大陆方面可以取消黑码，令两地人员往来更畅顺更有效率。

深圳优化口岸过关

便利措施陆续出台

香港大陆今年初恢复全面通关，迄今两地人员往来情况，已回复到疫前六七成水平。目前每日各陆路口岸录得约35万人次通关，当中又以罗湖口岸最繁忙，自今年通关以来，罗湖口岸过关人次合计约2300万。财政司长陈茂波早前提到，恢复通关以来，港人北上消费情况显著增加，随着大湾区融合加快，两地人员往来势将更加频繁，无论硬件还是软件配套，都需要更加方便。

过去数月，多项便利港人北上的安排相继出台，深圳当局本周公布优化陆路口岸过关措施，推出“常旅客”计划，方便特定群组在罗湖口岸过关，乃是最新举措。根据当局介绍，学生、商务人士、科技人员等指定群组，将纳入“常旅客”计划，事先登记后过关将更便捷，至于实施日期等具体安排，有待进一步公布。另外，深圳当局还宣布了18项优化措施，包括以智能系统监测口岸人流、提升口岸通道免费Wi-Fi速率和稳定性，以及增设“临时便民金融服务点”，协助香港旅客使用大陆电子支付工具。澳门横琴口岸上月试行“常旅客”，整体效果理想，相信不用等太久，“常旅客”便可在罗湖实施，倘若措施成效显著，期望有关安排可以尽快在其他陆路口岸推行，方便更多跨境通勤和上学人士。

港人和境外人士前往大陆，近年一个较常遇上的问题，是没有或不懂使用大陆电子支付工具。今时今日在大陆，外出消费没有现钞不重要，没有电子支付却万万不能。以往境外人士必须用大陆手机号码及绑定大陆银行账户，才能开设大陆电子支付账户。近月有大陆电子支付公司宣布，可以用境外信用卡绑定大陆电子支付应用程序，是一项重要的拆墙松绑安排，只是很多港人并不熟悉如何安装及操作相关程序。这次深圳当局在多个陆路口岸增设服务点，协助旅客安装及使用大陆电子支付工具，确实切中不少港人的需要。

大湾区融合，两地人员往来要更方便，港车北上、高铁地铁化，以及更多口岸采取一地两检，乃是大势所趋，近月市民也见到一些进展。港车北上已于7月起实施；为了推动高铁地铁化，港铁推出“灵活行”安排，下周起高铁乘客往返西九至福田站，可以在指定时段免费改票，更改乘车时间和班次，赶时间的市民，可以改搭更早开出的班次。一地两检方面，深圳当局表示，皇岗口岸正在重建，预料2026年启用，届时将于新落成的口岸大楼实施一地两检。

黑码申报虚应故事

不合时宜早日取消

万丈高楼平地起，港车北上、高铁地铁化，需要一步一步推进；一些口岸受硬件所限，必须改动空间布局以至大规模重建，才能实施一地两检。欲速不达的道理，各方都明白，不过特区政府与大陆方面仍可多作商量，看看怎样加快推进步伐。港车北上实施一个多月，由于申请手续过于繁复等问题，平均每天只有不足150架港车北上；高铁“灵活行”安排，虽然为乘客提供了更大弹性，但真正的高铁地铁化，应该是乘客可以随时上下车，一日未设“企位飞”公开发售，始终跟地铁化有重大距离。凡此种种，都需要特区政府积极跟进，早日与大陆当局打通各关节。另外，围绕“黑码”的问题，也要尽快解决。

香港大陆疫后复常超过半年，但港人北上迄今仍须完成俗称“黑码”的入境健康申报，具体做法有三，包括用微信手机应用程序申报、网上申报，又或在口岸现场办理，黑码有效期限为24小时，意味不能一早填写；需要天天往来两地者，理论上也要天天申报。香港不少长者不熟悉智能手机应用，加上边境手机网络不稳定，每逢出入境高峰时段容易出现网络塞车，无法顺利生成黑码；即使取得黑码，又要在闸机前排队扫码，结果经常导致关口通道大挤塞。另外，黑码申请人须交代入境大陆前的14天有否到过外国，然而由于是自主申报，又毋须证明，有多少人虚应故事、蒙混过关，更是无从稽考。

黑码是大陆海关总署的规定，深圳当局必须遵从。近月深圳已采取一连串措施，尝试精简黑码过关安排，除了大幅简化需要申报的资料，又容许跨境司机及跨境学童的黑码有效期，由1天改为7天，然而关口挤塞问题依然不时出现。冠病病毒已变风土病，大陆早已不再搞大规模病毒检测，一般民众也很少戴口罩，看不到还有迫切需要追踪病毒和感染者。黑码存在意义不大，反而妨碍正常人员往来，期望大陆当局可以早日取消相关要求，减少人员往来不便。