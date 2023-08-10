摆脱老三 侯友宜要有枭雄胆识

来源：中时电子报

中时社论

自国民党中常会宣布征召侯友宜参选总统至今近3个月，侯友宜民意支持度长居老三地位，7月23日全代会排除“换侯”杂音后，支持度虽略有起色，却未脱老三困境。长期支持度偏低，不但让国民党立委参选人焦虑，更让柯文哲与民众党士气大振，一般认为，蓝白合操作难度更高，三脚督保送赖清德可能性更大，2024政党轮替机会更低，因而忧心不已。

颠覆现状 拿回主导地位

不过，距离投票还有5个月，过去两个多月对国民党和侯友宜选情造成严重干扰的郭台铭问题可望逐渐排除。郭意图参选动作频频，侯办坚壁清野，对党内挺郭势力寸步不让，近日柯营也清楚表态排除“郭柯配”可能性，“侯郭配”不可得，退而求其次“郭柯配”也几乎绝望，只剩下独立参选一条路。但他的民意支持度极低，孤注一掷没有丝毫胜算，加上国民党籍政治人物也不会为他与党决裂，一旦宣布参选就必须和他划清界线，挺郭动作最大的彰化县议长谢典林已表态“挺整合不挺郭独立参选”，精明如他岂会自寻绝路？

郭台铭干扰因素减低后，侯友宜选情可望加温，但距离胜选仍然有一段遥远的距离，如何异军突起创造V型反转，是迫在眉睫的艰钜挑战。若9月底、10月初民调仍在老三位置，将失去蓝白合战略主导地位，不是被弃保，就是追随柯文哲，国民党从此成为尾巴政党。侯友宜必须赶快证明，他不只是一个成功的“警长”、获得市民肯定的市长，更有能力成为一个成功的总统，足以带领台湾走出困境，创造新局。

首先，他应该做自己：一个好警察，歹徒的克星、正义的化身，侯侯做代志、沉稳可靠的公仆；但光这样还不够，这些条件只能让他持盈保泰，远不足以创造V型反转奇迹。历史反败为胜的故事很多，从远古黄帝打败蚩尤到前清曾国藩、左宗棠击溃太平天国，所在多有，企业反败为胜策略早已成为显学，陈水扁虽然是一个失败的总统，但他从立委、市长到总统，不断创造选举奇迹，也是个例证。

探究所有反败为胜的案例，除强大的自信外，还要有颠覆不利现状的策略，简单而言就是要成为“枭雄”，也就是有决心、有方法的骁悍之雄。侯友宜一步步克服困难，成为国民党2024大选希望之所系，因而获得提名，提名后情势艰困，但仍能以“侯侯做代志”的沉稳坚毅态度，一步一脚印挺了过来，可见他确实具有强大的自信，现在是方法的问题，如何突破老三困境？

接受现实 人民靠向无色

对国民党而言，这是一个很残酷的问题，侯友宜老三困境点出了两个真相，第一，国民党是百年大党，在台湾一党统治45年，民主化后仍能创造马英九执政8年荣景，但2014年太阳花学运后，不幸走向弱化的不归路，不仅输掉2016、2020两次大选，2020年党内大团结，却只得到38.61%选票，加计亲民党宋楚瑜4.26%，整体蓝营不过42.87%。第二，民众党崛起，2024大选三脚督格局成形后，柯文哲支持度扶摇直上，民众党士气大振，解析所有可信民调交叉分析数据可以发现，柯文哲赢在49岁以下年轻族群，而且愈年轻支持度愈高，换言之，民众党如旭日东升，国民党日落西山。

不过，民众党毕竟未经过全国性选举的检验，而且是一人政党，即使胜选也不可能以一党之力执政，国民党人才济济，执政经验丰富，侯友宜仍然是当下最佳选择，但他证明自己有领导能力的时间已不多。

尤其大环境已经改变，美国已不是国民党全盛时期的美国，中国大陆也不是三民主义统一中国时代的中国，年轻人更不再是顺从长辈、听话的世代，民众也渐渐走出蓝绿对抗格局，向“无色”靠拢，而台湾民主异变、贪腐横行、穷人更穷、富人更富，台海兵凶战危，将近6成选民希望政党轮替，赖清德支持度未能明显突破35%天花板，侯友宜仍有大好的翻盘机会。但他必须走出国民党思维，从“无色”格局做一个枭雄，说出台湾脱困之道，才有机会摆脱老三困境，取得和柯文哲讨价还价谈“蓝白合”的筹码。