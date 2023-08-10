不要误读麻生战争觉悟论

来源：旺报

旺报社评

日本前首相、自民党副总裁麻生太郎7日抵台访问三天，此为麻生睽违12年的台湾行，也是台日断交后自民党访台最高层级。麻生太郎除会见蔡英文总统，与副总统赖清德及台北市长蒋万安举行会谈外，并在“凯达格兰论坛”发表演说，他的演说非常尖锐，台湾需要慎重解读。

日本经济疏美亲中

麻生认为阻止台海发生战争需要靠吓阻，吓阻分三部分，第一军备要有“吓阻能力”；第二要有“执行能力”，亦即动用武力的意志必须得到人民认同；第三是最重要的，有能力吓阻的事实让对手充分了解，三项前提皆成立始能发挥吓阻效果。麻生认为，国家必须有普遍觉悟，万一需要发挥吓阻能力，要有打仗的心理准备，要将此明确的意志力让对手知道，为维护台海安全稳定，有可能动用武力。

麻生太郎挺台立场鲜明，强调“困难时互相帮助的日台关系”，但民进党将麻生的“挺台”解释为“信赖”、“挺赖”，企图为“疑赖论”降温。其实，日本在台湾总统大选中与美国态度类似，不偏袒任何参选人，柯文哲与侯友宜访日，麻生都乐意接见，还对侯友宜“台海安定、台湾安全、日本安心”的“三安”承诺公开表示欢迎。

麻生强调为“和平”计，建立“吓阻能力”的重要，但无意挑起与中国的军事冲突。麻生直言，“确保区域和平稳定，对日本安保是攸关生死存亡的重大课题”，日本寻求与中国透过透明公开对话，建立建设性稳定关系，呼吁两岸问题以和平方式解决，并希望明年选出的台湾新领导人能坚持共享的普世价值，与日本共同合作面对外部挑战威胁。

麻生直言“阻止台海战争靠吓阻”，但认为“吓阻”需配合“对话”，否则将加剧安全困境，使紧张局势螺旋升高，最终导致各方皆不乐见的战争。下届总统对印太和平最主要的贡献将是重启两岸对话，但赖清德不认“九二共识”，一心想走入美国白宫，只会与日本对和平的想望背道而驰，坐实“麻烦制造者”角色。

日本虽“挺台”，但无意牺牲对日本至关重要的中日关系，期盼美、中重启对话能成为重新调整中日关系的契机。日本首相岸田文雄数度表达访问中国的心愿，探索中、日“首脑外交”的可能性，岸田虽在战略安全上与中国针锋相对，但重视双方经济关系，力争打开中日关系困境。

日本在美、中竞争中选边美国，造成中日关系持续滑坡，但仍维持“政冷经热”格局，2022年中国继续保持日本最大出口市场地位，双边贸易额为3574亿美元。中日未“脱钩”，经济共生模式不变。日本外务省调查显示，在中国的日商超过3万家，约占海外日商总数4成，且在中国的日商平均盈余为15%，是日本海外及国内商社的两倍，可谓获利“金鸡母”。日本《JB Press》预测，随全球产业链逐渐缩小，各国因中、美对立各自形成经济圈，日本经济“疏美亲中”的情形将益发明显。

然而，日本财经界担心，日本政府对输中半导体制造设备设限，不仅将使相关日商损失近3成获利，更可能影响日商在中国的未来发展。此外，《日本经济新闻》分析指出，中国8月1日开始管制半导体生产所需之稀有金属镓及锗的出口，此将对4成供应依赖中国的日本材料产业造成冲击。日本经济界呼吁岸田内阁对中全面恢复对话，将中日关系拉回轨道。

中日展现对话诚意

岸田访中尚无进展，但执政联盟的公明党代表（党魁）山口那津男打头阵，于8月底访中，助攻岸田对中外交。大陆驻日本大使吴江浩5日在日中友好协会主办的“纪念中日和平友好条约缔结45周年研讨会”上表示，无论中日关系遇到多大困难和阻力，皆应坚守初心“排除干扰”，确保中日关系在“正确轨道”上运行。

中日关系短期内不易出现结构性的改善，但双方都展现“对话”的诚意。民进党不要错误解读麻生的“战争觉悟论”，当美、日都致力于与中重启对话，台湾应顺势赶上。