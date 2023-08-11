台湾在野大联盟的困难度

来源：中时新闻网

作者：周毓翔

在野为寻求下架民进党，实现政党轮替，浮现各种“联盟说”。然而部分推动者心中所盘算的真是在野阵营的胜利，还是个人的利益或恩怨情仇？所谓在野整合，真的有急迫性需要现在就谈吗？

目前传出的大联盟组合，有朱立伦的执政大联盟、罗智强的政党轮替大联盟、郭台铭的主流民意大联盟，及政论名嘴倡议的各式组合。只是，如果这么好合，就不会有现在的纷纷扰扰，这点柯文哲就很清楚，一语道破两党存有“DNA不同”的问题。

国民党参选人目前相对缺乏强势主导的力量，民众党则少了组织，一个无头有身，一个有头无身，好像只要动个接头手术就能成为“完人”，然而DNA不同，客观条件未契合之前，硬要接合难免互斥。

例如，柯文哲靠一句“垃圾不分蓝绿”闯荡至今，在他眼里国民党跟民进党并没有两样。在没有取得相互谅解的前提下，国民党能期待自己去支持一位随时可能数落国民党的柯文哲？反过来说，柯文哲明知自己的年轻支持者，绝大多数是厌恶蓝绿而来，他岂会甘心投入蓝营怀抱？

因此，现在倡议在野联盟者，不少人都回避面对这些现实问题；之所以仍大力倡议，不外乎有个人的政治意图，包括仍未放弃“换侯”，或与侯办执行长金溥聪过去有嫌隙等。但这样的倡议声，恐怕已让蓝营支持者认为，转而挺柯、挺郭都不算背叛在野党，因而让侯的民调陷入卡关。

真心推动在野联盟者必须思考，有如此急迫性现在就谈吗？事实上，合理做法应是政党各自努力直到登记前夕，当局势更为明朗清晰，再来判断登记前要整合成一组候选人，还是继续等到登记后看局势发展再谈合作，或是让选民自主弃保，这才是相对合理的整合时间点。此时各方选情未明，侯也陷入民调压力，柯则被仇女议题所困，谁能在这几个月内翻身都还不清楚，各阵营的牌也都还没发完，就要在野互相摊牌，真有这么急吗？

回想2022九合一，北市跟竹市选举被视为蓝白合范本，或许这才是2024总统大选推动政党轮替的模范，也就是蓝白各自在选举上竞争，比谁更能监督民进党、谁更有资格取代民进党；选民眼睛是雪亮的，政党早就难以主导操作弃保，反而是选民会自动判断投票给最有机会胜过民进党的人，这比组什么大联盟、大平台都还契合民心脉络。所以，主张现在就推动大联盟的人，恐怕都是在想着其他盘算，并非真为政党轮替而努力。