普京正在谋划足以摧毁乌克兰反攻的“致命一击”？

来源：香港01

作者：叶德豪

乌克兰发动反攻至今已超过两个月。除了无人机攻击莫斯科、无人艇攻击黑海俄船之外，人们用以理解反攻形势的参考框架大体上只有两个。一是去年9月的“哈尔科夫（Kharkiv）模式”，二是去年8月至11月的“赫尔松（Kherson）模式”。

所谓的“哈尔科夫模式”，就是乌克兰迅速击溃俄军防守、数日内收回数千公里的大片领土。而所谓的“赫尔松模式”，就是透过前线跟守军的消耗战，再配合对敌人后方后勤补给要道的攻击，最终磨损对方的抵抗能力，因而自行撤退，正如去年11月俄军决定撤出其在第聂伯河（Dnieper River）西岸唯一据点赫尔松市一般。

除了6月4日反攻之初、又或者7月26日的突破尝试之外，两个多月来，前线乌军都没有寻找到突破的空间，乌克兰方面倾向归咎于西方军援未足、西方训练不切合乌克兰需要，而北约国家的主流分析则称这是乌军训练不足，未能作出联合军种作战之故，再多西方军备也未必有用。

虽然各方对乌军反攻成效不及预期的原因分析不尽相同，但人们的基本共识就是乌克兰的反攻不会是“哈尔科夫模式”的重演，而是成败难料的“赫尔松模式”。一些表明乌军训练不足的西方分析家都认为，目前的出路就让乌克兰军队以他们熟知的方式而非北约指导的方式去反攻，即使这需要更长的时间。

这种“哈尔科夫模式”和“赫尔松模式”的思考框架当然是对战场局势的简化。虽然分析世事必定离不开简化的模型，但不适合的简化却有可能让我们忽略了模型没有考虑在内的关键要素。

今天，这个关键要素出自乌克兰东北的哈尔科夫州和卢甘斯克州（Lugansk）之间。当人们的目光都聚焦在扎波罗热州（Zaporizhzhia）和顿涅茨克州（Donetsk）的乌军三线反攻得失之际，俄军却在卢甘斯克的前线大大加强了攻势，直逼去年9月乌方在哈尔科夫大反攻重夺回来的关键城市库皮扬斯克（Kupiansk）。

到8月9日，库皮扬斯克的市政府宣布正为当地平民准备撤离方案，预计将会有超过1.1万人，包括600名儿童，需要撤走。虽然本年3月在俄罗斯不断炮轰之下，库皮扬斯克也曾呼吁平民撤往更安全的地方，但此刻的情况却不尽相同——库皮扬斯克去年底以来一直是俄军往西推进的其中一个目标，但其进展极其缓慢，几乎可以忽略；可是，根据乌克兰方面最近的消息，俄军本年7月中已在此部署10万大军、超过900架坦克、555台大炮、 370架自走炮，其加急攻势也得到了明显的进展，如今其最接近该市的前线只有数公里之遥。

即使军事分析家普遍认为针对库皮扬斯克的攻势只是俄军想要分散在南部和东南部作战乌军注意力的举措，但我们不能排除这其实是普京企图一举击溃乌克兰反攻的心理战和战略性行动。

虽然物质条件对于战争胜败极其关键，但心理也是决定战略的重要因素——否则俄乌双方自去年夏天以来就不会在顿涅茨克州几乎没有战略价值的巴赫穆特（Bahkmut）折损数以万计士兵争持至今（按：有西方分析更指乌克兰此刻反攻不力，其中一大原因就是没有及时弃守巴赫穆特）。

目前，在泽连斯基也不得不承认乌军反攻慢于预期之际，乌克兰军兵去年以来对于“最终取得军事胜利”的信心已有动摇，而西方国家在明在暗也出现了对战果不满和互相指责的情况。

如果在乌克兰只能缓缓推进之际，俄军却在哈尔科夫一线取得突破，不只重夺库皮扬斯克，越过地势上分隔哈尔科夫与卢甘斯克的奥斯基尔河（Oskil River），甚至能迅速进军推翻乌克兰最为得意的“哈尔科夫大捷”战果，恐怕乌克兰目前依然炽热的反抗意志和决心将会遭到灾难性的打击。乌克兰的反攻很可能就因而输在心理因素之上。

正如去年9月俄军主力正在南部应付乌克兰反攻一般，此刻的乌军反攻也集中在南方，哈尔科夫一线可算是乌军防线上的相对弱点，俄方并非没有迅速突破的可能。

对此，乌克兰也必需面对一个实际的两难式。如果将南方军队抽调到哈尔科夫应战，这很可能就相当于放弃未来两三个月仅余的反攻时机；如果继续南方的原有反攻部署，哈尔科夫的破局却不只会让乌克兰输掉一场战役，还有可能使乌克兰输掉整场战争。

由此可见，这确是可足普京谋划的潜在“致命一击”。