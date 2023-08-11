港媒：美投资禁令遏华发展 香港及早筹谋防打压

来源：《明报》社评

美国总统拜登签署行政命令，严格限制投资中国高科技领域，还订明措施涵盖港澳，标志美国对华科技战升级，也是限制对华投资的关键第一步，具体执行上的模糊性，旨在制造寒蝉效应，使美国投资界对华裹足不前。白宫嘴上说无意与华脱钩，实际以“去风险化”之名，在科技投资等领域行脱钩之实，即使损害美企利益也在所不惜，但正如美国一些有识之士所言，这只会加快中国科技自力更生步伐。白宫禁令对香港创科发展及融资有何影响，需时观察，但香港有国家作为后盾，面对打压，没理由退缩。美国遏制中国发展，一再打击香港，因应各种潜在风险，特区当局必须及早筹谋，拟订预案应对。

科技投资禁令 制造寒蝉效应

美国国务卿布林肯、财长耶伦等近月相继访华，白宫一边摆出寻求对话、稳定两国关系的姿态，另一边却不断加紧遏制中国发展，拜登周三颁布的对华投资禁令，乃是最新举措。有关行政命令主要涉及3类科技范畴，分别是半导体、人工智能（AI）及量子技术，美国风险投资公司、私募基金和合资企业等，日后投资相关领域中国企业，将受严格限制，违规者会面临罚款甚至被迫撤资。另外，当局也会设立通报制度，要求在华经营业务的美国人，向美国财政部报告在上述高科技领域的投资情况。白宫表示，有关命令不设追溯期，也不包括投资中国股票及债券，当局将先听取公众意见，于未来数月调整方案，外界估计最快明年实施。英国政府昨天暗示，会考虑是否跟随美方做法。

汇控高层早前批评英国政府软弱，经常顺从美国要求，惹来反华政客不满。无论如何，中国大陆不是英国对外投资主要目的地，限制不限制，影响非常有限。相比之下，过去美国企业在华投资规模甚大，以矽谷风投巨擘红杉资本为例，自2005年进入中国以来，参与了逾千家中国企业投资，在华管理资产达560亿美元（754亿新元），比起在欧美管理的资产还要多。有美国智库便形容，白宫今次高科技投资禁令，正式开启了美国限制对华直接投资第一步。北京则抨击美方做法是赤裸裸的经济胁迫和科技霸凌，真正目的是剥夺中国发展权利，外交部已提出严正交涉，北京稍后会否采取反制措施，需要密切留意。

美国对华发起科技战，高科技投资禁令，酝酿至少两年。拜登称，半导体、AI与量子技术，对加速发展军事、情报等能力有关键作用，限制美企在华相关投资是要捍卫国家安全，云云，现实是先进科技几乎必具军民两用性，华府不过是以国家安全和“去风险”为幌子，遏制中国高科技发展，维护美国霸权。

当然，就像美方之前很多贸易战措施那样，高科技投资禁令，同样打击美国企业，华府就算杀敌一千，随时也要自损八百。英特尔、高通、英伟达等美国晶片业巨头，早前便游说拜登政府不要采取更多限制，必须确保政策不会令业者被排除于中国市场之外；有业界人士也警告，限制过于宽泛和含糊，可能削弱美国半导体产业竞争力。

科技革命新时代，AI应用势将渗入每一环节，倘若美方采取极宽泛的定义，限制对华投资，基本上但凡涉及较多科技成分的项目，美国企业都未必可以投资。美国传媒称，白宫与业界持份者讨论后，“收窄”限制范围，禁令或只适用于“一半以上营收来自AI等领域”的中国企业，然而有关定义显然仍有含糊之处，最后还是看华府执行时选择从紧或从宽。由于违规与否由华府说了算，如何裁断又存在不确定性，可以想像，一些美国企业和创投基金为了规避风险，宁愿放弃投资中国。拜登这次行政命令，一大作用就是制造寒蝉效应，恫吓美国科企和投资界。

香港成华府打压对象 拟定预案抗美国胁迫

去年美国对华直接投资为82亿美元、对华创科投资仅13亿美元，两者均是多年新低。红杉资本早前宣布，将分拆为三个独立实体，分别在欧美、中国及印度独立营运，主因也是地缘政治风险及美国政客压力。华府科技打压措施不断升级，由联同荷兰限制光刻机出口，到这次投资禁令，招招咄咄逼人，惟正如微软创办人盖茨、著名经济学家萨克斯（Jeffrey Sachs）等人所言，华府这些举措，只会迫使中国加快相关技术研发。盖茨便认为，美国试图阻止中国发展晶片科技终将一场空，反而毁了原本可以向中国售卖晶片的大生意。在香港，有科技界人指出，投资本地创科业的基金，不少涉及美国资金，担心白宫禁令影响行业发展，然而有危便有机，当局可考虑引入更多内地资本。有议员主张港府效法新加坡设立主权基金，自行投资，弥补资金缺口，有关建议同样值得考虑。