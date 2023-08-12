来源：台湾中时新闻网

台湾副总统兼民进党总统参选人赖清德12日启程访问巴拉圭并“过境美国”，但出访前，外有美国“疑赖论”难消解，内有独派群起抗议；一边要求他证明自己不是“台独”，另一边却要求他站稳“台独”立场，看来即使精神不分裂，赖神也要“头壳摸咧烧”了。

美国对赖清德的“务实台独工作者”定位本就充满疑虑，最近又因他“走入白宫说”受到惊吓。鉴于北京对赖定性为“台独”的意志坚定，考量三党总统参选人中，只有赖是大陆唯一不可能打交道的人选，“美国不信赖”几成定局。

这也是AIT主席罗森柏格、处长孙晓雅之前表态，表示“美国支持台湾与大陆交流对话”、“不会支持特定总统参选人”的话中话。从这次美国限缩赖清德过境的行程，态度已十分明确，美国不可能拿国家利益开玩笑。

更麻烦的是，独派选在赖清德出访前放炮。赖之前说自己是“务实台独工作者”，现在却不认自己是“台独金孙”，看在独派眼里，所谓“务实”，不就是放弃“台独”？其余都是话术。坦言之，赖就是和政治现实妥协，既然如此，何不光明正大宣布“台独已过时”，好好追求两岸和平才是正道，反正也不差那点独派选票不是吗？

赖清德出访前夕，中国大陆11日公告，将在12日到14日在东海进行军事演习。去年8月时任美国众议院议长佩洛西访台，解放军军演打破台海中线；今年4月蔡英文过境美国会晤美众院议长麦卡锡，解放军也发起环台军演。北京对台军事演练日益灵活，若非这两年民进党出招助威，何能至此？为了台湾的未来，赖清德宣布“弃独”才是真务实，也才能展现大格局。