绿鲨围剿下，柯文哲喂鲨秀还能撑多久？

来源：台湾联合报社论

对“非绿整合”议题，民众党主席柯文哲最近抛出“三不一没有”的底线，包括：不排斥合作、不主动接触、不政治分赃、没有担任副手的选项。这些原则，等于直接拒绝郭台铭“并购”或“先让大哥做四年”的要求，但仍保留“被动”与蓝营合作的空间。然而，柯文哲的身价几何，得看他如何熬过民进党的围剿才能决定。

柯文哲民调异军突起后，民进党便不断加强“打柯”力道。由于七一六凯道游行女性参与者少，绿营便趁机将他贴上“仇女”标签；最近一场姊妹会“空姐应援团”表演，绿营更攻击他“物化”女性。柯文哲随后反击，炮轰蔡政府“前瞻变钱沾”；民进党又动员府院党大军，指摘柯文哲在市长任内破坏财政纪律。柯文哲俨然民进党的头号箭靶。

柯文哲在市长任内最擅长的桥段，就是媒体联访的“鲨鱼秀”。他把记者比喻为鲨鱼，凭藉其招牌式的白目和狂言，把自己从猎物变身为猎人，创造声量。但这次挑战总统大位，噬血的除了媒体，还有大群凶狠的民进党巨齿鲨，柯文哲的“喂鲨秀”又变回猎物的地位。民进党的“KP Show”，主题正是“猎杀柯文哲”。

柯文哲民调直逼赖清德后，在馆长和黄国昌为他举办的凯道造势，形成一道分水岭。当天蔡英文和民进党高官在圆山饭店吹冷气，白色力量却在凯道“公然聚众”，对总统府侵门踏户，让党政高层很火大，一声令下，绿色巨鲨便集体出动剿柯。

一个月来，柯文哲频频被“翻旧帐”，尤以“仇女”议题屡受争议。柯文哲虽放低姿态争取女性认同，甚至对妻子陈佩琪高唱“我只在乎你”，并遍数民众党内女性成员如何杰出。但这些惺惺表态，只说明柯文哲确被打到痛处。民众党举办“北区姊妹台湾选哲之友会”，原想展现女性支持的力道，但一群女舞者穿着紧身空姐服劲歌热舞，仍被绿营抓到“物化女性”小辫子。尽管馆长反批绿委赖品妤的角色扮演才是“物化动漫”，但柯文哲曾说过漂亮女生适合坐柜台、女生不化妆上街吓人、被强暴比被诱奸便宜等语，又为借北流不成辱骂官员是“太监”，都让他的大男人主义本色现形，使女性选民却步。

柯文哲在台北市八年的“柯政”，近来也成为被攻击焦点。北流因积欠1.9亿（新台币，下同，约805万新元）工程款，导致蒋市府每月须支付80万元利息；绿营议员也紧咬，台北表演艺术中心两亿多元赔偿金是烂摊子。柯文哲反驳，北流先前流标六次，实际上是中央政府委托台北市政府代办，他很庆幸自己一个决策解决十七年来历任政府无法解决的难题，未料却被贴上“丢烂摊子”标签。柯办也表示，等政风单位调查结果出炉，一切都会水落石出。

真相能否水落石出，尚待时间证明。但各媒体公布的最新民调，柯文哲虽仍居“老二”，民调却呈现下滑之势，“好感度”更是垫底。尤其女性、年轻选票的流失，将成柯文哲的“阿基里斯腱”。民众党堪称是“一人政党”，所有魅力都靠柯文哲个人独白与叫骂来塑造，然而，这也伴随着他的失言而堆高失分风险。

柯文哲独创的金句连发，确实展现不同于传统政坛的机智和风趣。问题在，柯文哲太容易得意忘形，脑筋一滑顺，下一秒就会说出不该说的话。他自得的鲨鱼理论，就是要“游得比鲨快”，一项言论发争议时，就立刻抛出新的话题转移人们的注意力。但遇到总统大选，他还能凭藉着玩弄选民过关吗？在绿巨鲨围剿下，他的喂鲨秀还能撑多久？