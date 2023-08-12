比“下一个基辛格”更重要的是“告别基辛格”

来源：香港01

作者：郑真

上个月，百岁高龄的基辛格乘坐14个小时的飞机，抵达中国进行访问。在他百余次访华的历程中，此次获得中国领导人接见没有什么特殊之处，但是放在中美关系日趋紧张的当下，此次访问有着非凡的意义。

作为20世纪70年代中美建交的重要参与者和推动者，基辛格代表的是对华沟通，勇气和远见卓识。放眼当下，美国还有像基辛格一样能够在特殊政治氛围下主张对华合作的政治家吗？

基辛格在中国拥有直达决策层的能量是众所周知的。在美国，基辛格被视为美国政坛最权威的“中国通”，上至美国总统，下至私营企业主管，都向基辛格咨询过怎么更好的跟中国打交道。

而已到人生暮年的基辛格不可能持续访华发挥沟通桥梁作用。懂中国的身居高位的政治家，不好找。即便有这样的政治家，能够主张对华合作也很难。中美之间呼唤出现下一个类似基辛格的人物，但这不是一蹴而就的。

当今的中美政治环境下，与其期待下一个基辛格，不如问问是否还有下一个尼克松。

基辛格当年能够在中美建交问题上发挥作用，根本还是得到了当时美国总统的授权。正是1969年尼克松当选后基于美国国内状况和世界政治力量对比的变化主张和中国改善关系，才有1971年基辛格秘密访华。在基辛格秘密访华前，实际上1970年尼克松就请巴基斯坦时任总统叶海亚·汗转告中国政府，美国准备改善两国的关系。基辛格与其说是创造了历史，不如说中美建交这一历史进程下，尼克松选择了基辛格。

那谁会是下一个对中美关系有远见卓识判断的美国领导人？

会是拜登吗？显然不是。一边是派出国务卿、财政部长、气候问题特使等大员密集访华，一边是对华制裁、对台军售。拜登在对华遏制方面，发挥出了政治精英的水平。但作为80岁的老人，他保守有余，魄力不足。很难再觅基辛格式的人物，根本原因是中美“和”的大趋势已经不再。

会是共和党最有希望击败拜登的特朗普吗？且不论特朗普官司缠身能否在2024年大选中胜出，即便特朗普重回白宫，他也不可能是下一个尼克松。特朗普的政治风格较为随意，他的对华态度充满情绪化戾气。

在中美关系历史中，基辛格的出现并不是必然的。过去50多年有这样一个人在中美之间发挥沟通桥梁作用，是中美关系一直处于可交流可合作的历史时期决定的。当时中美建交的历史大背景是美苏博弈，中国作为社会主义阵营中和苏联关系恶化的一方引发了美国拉拢的兴趣。

当时世界政治的主轴是美苏。而现如今中美矛盾日渐成为世界主要矛盾，中美“和”的大趋势越来越远，“斗”日渐成为主流。未来处理中美关系不能够寄希望于再出现一个基辛格式的人物，或者是出现尼克松式的政治家。

即便美国再出现一个有远见卓识的知华派，他发挥的作用也不会是过去50多年基辛格发挥的。要相信，新的时代总会造就新的英雄。怀念基辛格，本质是怀念合作，怀念中美蜜月期。而一个时代已经结束，要勇于拥抱冲突不断的未知新时代。