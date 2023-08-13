与其唱好香港经济 不如推动转型

来源：香港01

01评论编辑室

旅游发展局公布7月份录近360万旅客人次访港，按月增加超过三成。传媒普遍照字报道，令人不期然想起特首李家超在电视日播夜播的政府宣传片所说的一句，“Hong Kong is on stage again”。

不过在恢复旅游、低基数效应的情况下，按月升幅的参考价值未必很大。反而对比冠病疫情前的同一个月份，亦即是2019年7月，当时访港旅客人次为520万，换言之目前的旅客人数仍然未及原本的七成。

大陆客恢复七成 外地客不足六成

再看细项，上个月大陆旅客298万人次，相当于2019年同期（416万）的72%，外地（包括澳台）旅客61万人次，只及疫情前（104万）的59%。8月首十天，大陆访客已录得105.2万人次，非大陆旅客却只得9.8万人次。以此推测，本月的外地旅客人数只怕复苏有限。

与此同时，国家文化和旅游部进一步放宽出境旅游团，大陆民众即日起已经可以跟团前往日本、韩国、英国、美国等地。现在每个月100万人次的大陆过夜旅客，多少将会转往其他地方旅游，甚至拖慢香港旅游及零售业的复苏步伐，看来不是没有隐忧。

尤其是在美元强势下，人民币兑港元由去年的1.23跌到目前的1.08，日圆对港元亦由6.8算跌至5.4算，一方面打击大陆人来港消费的意欲，另一方面吸引了香港人“返乡下”前往日本旅行。美国联储局今年维持高息环境，日本央行未打算结束超宽松环境，势令香港在下半年仍然处于不利位置。

两个月由乐观预期下调增长上限

政府经济顾问办公室周五（8月11日）公布第二季经济情况以及修订全年经济生产总值的预测。简单而言，政府经济顾问梁永胜将商品贸易的出口疲弱、资本及资产市场的调整，归咎于于欧美的高息环境。但同时因为美国息口有望见顶、大陆调整经济政策以及香港去年经济低基因，因此当局对香港下半年的经济增长仍算审慎乐观，将3.5%至5.5%的预测收窄至4%至5%。

不过要留意的是，仅在两个月之前，财政司司长陈茂波才在立法会财经事务委员会上表示，“今年我们的增长可实现靠近估算的较高范围”。政府如今收窄预测范围，上限由5.5%修订为5%，某程度上已算是调整了早前的研判。

政府预期在今年余下时间，访港旅游业和私人消费是经济增长的主要动力。论到市民的本地消费在第二季有所增加时，梁永胜亦正确地指出，“这反映消费力存在，需求正在复苏。如何令香港更具吸引力，令人更愿意消费？更好的服务、更好的性价比，这是要努力之处”。

就好像长实的油塘新盘收逾3万票创新纪录，说明了所谓楼市惨淡的另一面，正是只要价格相宜，不少市民仍然有心及有力“上车”。甚至乎，如果市民能以相对便宜的价钱置业，也相当于保留了一定的经济能力可以用于其他消费，这也可以是有利香港经济的潜在因素。

实质消费未突破 投资远逊峰值

欧美高息、大陆通缩诚然不利于香港，但外部因素并非无可克服。汇率只是影响价格的因素之一，而价格亦不是决定吸引力的唯一因素。关键还看我们的产品或者服务是否有特色，具吸引力，以至令人觉得物有所值。

但香港零售业的租金指数，只较2019年的高位调整了一成，对于商户以及食肆而言仍然是沉重负担。本地生产总值以及作为其重要组成部分的私人消费开支，扣除通胀因素后的实质总值在2018年第四季见顶后至今尚未向上突破，而本地固定资本形成总额更由2014年的高位下跌了两成八。

所以，特首、财政司司长等主要官员挂在口边的外围环境，并非香港经济面对的真正挑战。不管是欧美加息、汇价问题或是大陆复苏步伐未如预期，决定性因素始终在于我们的自身实力是否在疫情前早已见顶。政治家邱家尔以至经济学家伯南克都强调，不应浪费一场危机。我们的政府与其“唱好香港”，还不如在这时候打破寻租经济的扭曲结构，推动产业升级转型，为未来五至十年的发展打下稳固基础。