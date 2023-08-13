儿子亨特或面对检控审讯 拜登总统连任蒙阴霾

来源：明报

美国专责调查总统拜登之子亨特有否从事不法商业交易等嫌疑的联邦检察官，上周五（11日）获司法部长加兰任命为特别检察官，让他拥有更大的调查权力和资源。这意味亨特的案件很可能持续至明年大选，使亨特可能面对检控和审讯之外，事件还可能提升至追究拜登是否存在政治责任的层面，牵绊拜登角逐连任，令明年大选变得复杂。

司法部长加兰（Merrick Garland）上周五召开记者会，宣布任命特拉华州联邦检察官韦斯（David Weiss）为特别检察官，道：“考虑到他的请求及与此案有关的特殊情况，我归结任命他为特别检察官，符合公众利益。”加兰没有表示韦斯的资格提升等同调查扩大，只强调其调查的独立自主，还承诺在韦斯提交调查报告后将尽可能公开其内容。

53岁的亨特（Hunter Biden）曾担任说客、律师、顾问和投资银行家。自2016年拜登角逐总统以来，亨特被指涉嫌违反外国游说、税务、吸毒等的连串问题调查。其中最受关注的是，亨特于2009年至2017年其父拜登担任美国副总统期间，涉嫌利用父亲的关系在中国、乌克兰谋取生意利益。

韦斯曾与亨特协议认罪 被斥偏袒

共和党人尽管他们没有证据，但仍不时提出拜登从儿子亨特在乌克兰、中国的商业活动中得益的指控，竞逐明年大选的前总统特朗普亦不时借亨特攻击拜登，拜登一方则驳斥指控是“疯狂的阴谋论”，强调拜登没有参与儿子的商业事务。亨特的生意旧拍档阿彻（Devon Archer）本月初在美国众议院监督委员会听证会上作证时表示，虽然亨特在其父任职副总统期间于乌克兰做生意时，曾强调个人家庭联系，谓父子俩天天交谈，惟阿彻说亨特父子的对话没有涉及生意交易。

韦斯2018年由特朗普委任为特拉华州联邦检察官不久，开始负责涉及亨特可能违反外国游说、税务、吸毒等的连串问题调查。拜登2021年上台后让他继续调查。时至近数月，韦斯的调查似已接近尾声，仍没有发现到亨特利用其父政治权力谋取私利的证据，仅对亨特于2017年、2018年收入超过150万美元却没有缴纳超过10万美元的所得税，提出两项逃税轻罪。6月，韦斯办公室跟亨特达成认罪协议，亨特承认了税务刑责，避过他非法拥有枪械的起诉。

不过，共和党人斥认罪协议偏袒亨特，反映了司法双重标准。众议院议长麦卡锡7月扬言，要是联邦部门未能跟国会监督委员会合作调查拜登政府与家族生意交易问题，众议院可能今秋启动对拜登的弹劾调查。

或助司法部化解偏帮拜登父子指摘

韦斯否认司法部干预其调查。加兰也否认优待亨特。但面对质疑和特拉华州法院法官7月驳回亨特的认罪协议后，韦斯上周二（8日）向加兰请求委任他为特别检察官，以扩大调查权力至特拉华州以外的其他美国司法管辖区，对亨特提出重罪指控及使之面对审讯。鉴于司法部长已任命了两名特别检察官主理特朗普案件，韦斯的特别检察官任命或有助司法部化解偏帮拜登父子的指摘。

亨特的律师克拉克回应说：“我们有信心当这些手段一切结束时，我的当事人将会得到解决，顺利地继续生活。”

高龄拜登添弱点 亨特是非势成共和党把柄

亨特多年来是非不断，一直被共和党咬着不放，有民主党人及分析认为高龄已是拜登弱点，如今亨特受查势成明年大选焦点及共和党攻击的把柄。不过，拜登的策略师认为共和党在上届大选藉攻击亨特涉不当商业交易仍无碍拜登当选，相信如今这招对拜登争取连任也不会奏效。民调亦显示，大部分选民称亨特的丑闻不会影响他们投票给拜登的可能，因此“亨特案”对父亲选情影响仍有待观望。

正考虑参加民主党总统初选的明尼苏达州联邦众议员菲利普斯上周五（11日）接受美国有线新闻网络（CNN）访问表示：“总统（拜登）的年龄本身便是风险，如今在离2024年大选16个月的这一刻委任特别检察官调查总统的儿子，几乎可以肯定这事将成为可能是史上最关键选战的中心焦点。”撰写拜登执政内幕畅销书的知名作家惠普尔（Chris Whipple）称亨特为拜登带来“个人和政治挑战”，形容共和党已把亨特的丑闻变成“追打拜登的棍棒”，只是目前为止仍未收效。他估计，拜登阵营将继续采取对亨特案保持距离的做法，不会多加评论。

策略师料亨特案不损其父选情

虽然有民主党策略师认为亨特案不会损害其父的选情，但政治新闻网站Politico引述一名民主党全国选举策略师认为，纵使亨特逃税和非法拥枪比起有机会代表共和党出战大选的特朗普企图推翻民主，在罪行严重程度方面不可同日而语，但他忧虑在目前两党分化的政治氛围下，选民将难以正确分辨，最终会打击拜登选情。

不过，路透社与Ipsos于6月进行的民调显示，只有26%受访者认为亨特案会减低他们在总统选举中投票给拜登的意欲；六成人认为即使亨特官司缠身，但拜登能支持儿子，显示他是一名好父亲。