印度成为世界工厂是神话还是真实

来源：中时电子报

作者：衣冠城

根据联合国组织公布的数字，印度人口在今年5月超越中国，成为世界人口最多的国家 。印度人口不仅最多还年经，这让印度自信满满。而在抗中的气氛中，新的印度叙事也充满西方媒体，充斥印度成为新兴超级经济大国的想像，宣称印度的黄金十年甚至一个印度世纪即将到来。

美国为了拉拢印度，今年6月，邀请印度总理莫迪访美进行国是访问，给予前所未见的高规格礼遇。拜登吹捧印度的用心十分明显。在中美地缘政治竞争中，不少企业为分散风险，降低人力成本，也纷纷将目光投向印度。但是印度能否取代中国成为第二个世界工厂，晋升为超级经济强国，还是一场媒体神话，有待更多的观察。

印度曼尼普尔邦在今年5月爆发种族冲突，梅泰族与库基族之间的矛盾，造成至少130人死亡、400人受伤，超过6万人无家可归。

在这场冲突中，有名21岁的女子被迫裸体游街，还惨遭集体性侵。甚至传出被害人19岁的弟弟出手相救，却惨遭暴徒杀害。新闻及相关画面传出，引起国际高度的关注，莫迪也表示震怒。种族冲突与性别歧视正好是印度社会的致命伤，加上保护主义与政治腐败更增加投资的不确定性。

1980年代初，中国和印度这两个人口大国都实行经济自由化和开放政策。直到1990年代初中国人均所得还低于印度，但到了90年代末期中国人均已是印度的2倍。2022年中国人均来到12720美元，印度则为2388美元。这40年中国成长60倍，印度只成长10倍。

印度发展的速度远不及中国，这与两项指标落后中国有关，一是性别平等，一是人力资本投资。经济学家发现经济增长的核心是生产力的提升，这与人力资本投资和女性劳动力参与率密切相关。

中国的女性劳动力参与率从1990年约80%下降到约62%的时候，印度同期则从32%下降到约25%。印度妇女劳动率低的很大原因来自对妇女的暴力侵害有增无减。根据印度国家犯罪记录局记录，2012年共报告了24.4万起针对妇女的犯罪案件；2021年数字跃升至约42.8万起 。

在教育水准上，中国的成人识字率已接近百分之百，印度则是7成，妇女只有6成。近年中国对高等教育的投资不遗余力，提高顶尖大学的研究产能，也提高全球排名。

根据英国高等教育调查机构QS2023年的排名，中国大陆至少5所大学进入百大，而著名的印度理工学院却在百名之外，并无一所印度大学进入百大。在科技人才培养方面，科学、技术、工程及数学4领域预计到2025年，中国大学预计每年将培养超过7万7000名理工博士毕业生，是2010年约3万4000名的2倍多。相较美国，预计到2025年将毕业约4万名理工博士生，其中包括1万6000多名国际学生。

根据世界银行2020年人力资本指数看，以0到1衡量来各国教育和卫生成果，印度指数为0.49，还低于尼泊尔和肯亚这两个较贫穷国家，中国则为0.65，与人均更富裕的智利和斯洛伐克相近。

从以上两个因素看来，人口增长是红利还是诅咒，在现代科技面前一目了然。除了社会分裂之外，过多的人口在缺乏教育资源及更多工作机会情况下，社会及性别暴力冲突只会加剧。

固然印度人口数量超越中国，但是要取代中国生产力与市场，还有很长的一段路要走，更重要的是，在盲目乐观与浮夸的炒作下，印度神话能维持多久令人怀疑。

作者为大学退休教师