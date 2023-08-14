乌军反攻缺乏进展 西方支援耐性渐失

来源：香港《明报》

《明报》社评

俄乌战争持续近一年半，乌西虽获西方支援，但自6月以来的大反攻，未见重大突破。俄罗斯在乌东所筑的多层防线，仍然相当稳固，乌军兵员损耗比预期严重，无人机深入俄境袭击，可以博取外界注目，但无助于关键所在的阵地战。西方和基辅当局试图争取“全球南方”支持，表面似乎取得一些进展，可是战场上没有优势，谈判桌上很难占上风。夏去秋来，乌军大反攻，实际只余8至10周时间。近月乌克兰跟西方在军事战略和外交上已见分歧，倘若反攻缺乏成果，西方对乌克兰的耐性和支援，有可能下降，军疲力竭或将迫使乌俄寻求妥协停火。

战壕地雷大派用场 阵地战如一次大战

电子战、网络战、空战等常视为现代战争的关键，然而当下俄乌战争形态，跟百多年前的一次世界大战，其实不乏相似之处，攻城掠地阵地战，派上用场的依然是战壕和地雷。乌军今夏发起的大反攻，事前准备差不多有半年，西方除了提供主战坦克和大量装备，又协助乌军训练，反观俄军精锐在战争第一年伤亡甚众，需要征召30万后备军，今年6月底又发生瓦格纳僱佣军兵变，一些西方分析认为，俄乌力量此消彼长，对反攻寄予厚望，但实际打起来，却不似预期。

乌军大反攻面临的最大挑战，是难以突破俄军在乌东及乌南的多层防线，俄军在当地埋下数以万计地雷，又构筑了非常庞大的战壕网络，乌军推进困难，兵员折损严重，前线指挥官不得不下令后撤重整队伍。华府和乌克兰当局均承认，反攻进展不似预期，但相信仍然有足够时间空间争取进展，白宫国家安全顾问公开表示，现在为反攻成果下定论言之尚早。不过根据美国媒体报道，美国西方情报界私下评估悲观得多，认为乌军能够重夺“大量土地”机会渺茫。不久前听取了驻欧美方指挥官汇报的美国众议员奎格利形容，汇报内容令人沉重，目前是战事最困难时期。

俄乌战事变成一场代理人战争，俄罗斯与美西方较劲，文宣操作铺天盖地，然而光靠嘴巴赢不了战争，决定胜负还看战场现实。俄乌战争暴露俄军不济，可是俄乌国力军力始终有距离，战争演变为消耗战，对乌方一定不利。近月乌克兰一再在俄罗斯境内策动无人机袭击，虽然没有人斩钉截铁承认责任，但外界普遍相信是乌方所为。乌军大反攻陷入胶着状态，这类袭击有助吸引外界眼球，提振乌方士气，从心理上打击一下俄罗斯，但对整体战局并无实际作用，无助乌克兰夺回土地；以非军事目标作为攻击对象，更可能被视为恐怖袭击，难言正当性。上月莫斯科商业区遭无人机袭击，联合国发言人便不点名批评，反对任何袭击平民的行为，呼吁停止。

乌军战场反攻不顺，相比之下，外交方面算是有一些进展。第二轮乌克兰问题国际会议，本月初在沙特阿拉伯吉达举行，42国代表参与，中方派出欧亚事务特别代表李辉率团赴会，乌克兰形容会议有成效，期望可以在下月印度新德里G20峰会前举行下一轮会议。

战场得不到的胜利 难从谈判桌上取得

俄乌战争，西方阵营撑乌立场鲜明，发展中国家较多偏向中立。首轮哥本哈根会议，“全球南方”代表寥寥，实际由西方主导，中国未有参与不足为奇。乌方意识到争取“国际社会”支持不能止于西方，欲向“全球南方”招手，第二轮会议沙特作东，更多发展中国家获邀，中国参与属意料之内。西方舆论惯性把中俄捆绑看待，并以中方派员出席，视为中方对俄乌战争立场有变，乃是一厢情愿。乌克兰问题国际会议本质不是和谈，俄罗斯不获邀请，西方欲以此制造俄国孤立的形象，但“全球南方”关心的，并非大国斗争，而是俄乌战争对全球粮食和能源安全影响，各方看法与侧重点，其实不尽相同，相信西方和乌方心里也明白，战场上得不到的胜利，很难从谈判桌取得。

美西方与基辅为了对付共同敌人，展开策略合作，倘若战局形势向好，当然万事好商量，但如果形势不顺，埋怨与分歧必然浮现。乌军在巴赫姆特损兵折将，美方认为不值得为这种战略价值不高的市镇虚耗兵力，但乌方认为重夺当地具有重要意义，拒绝妥协；美方视乌克兰为制俄棋子，早前北约峰会，乌总统泽连斯基严辞抨击北约未为乌国加入订立时间表，惹火美国，认为泽连斯基要对西方支援更感恩，也折射了双方的矛盾。

乌克兰11月入冬降雪后，很难再有大规模地面战斗，若未来两月乌军反攻仍无明显进展，基本上就要等待明年，然而明年也是美国大选年，候选人竞选造势，今年底就会展开。新近民调显示，美国人对支持乌克兰开始失去耐性，过半人认为美国支援已是“仁至义尽”，反对国会额外拨款援乌，而一众有意问鼎白宫宝座的共和党人中，除了特朗普表明反对拜登政策，提出“24小时内结束乌战”，其他民望较高者，对继续大力撑乌也不热中。战事旷日持久，俄乌两军均见疲惫，当无人继续为战火添柴加薪，也许就是俄乌在国际斡旋下正式展开谈判的时候。