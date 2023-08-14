两岸关系已到脱钩边缘

来源：中时电子报

作者：左正东

两岸交流的开展和全球化密不可分，从开放探亲后，两岸交流伴随着全球化的快速成长。近十年世界进入慢全球化浪潮，特别是冠病疫情爆发后，更因为全球交往冻结而有逆全球化的说法，这个外在环境变化也深深冲击两岸关系。而且，当全球化回温后，两岸经济社会互动依然欲振乏力，甚至已到脱钩边缘。

根据DHL发布全球连结程度指数报告，冠病疫情带来全球连结短期下挫，到2022年货物贸易已比疫情前上升10%，但2022年人员往来仍只有疫情前的63%。疫情对两岸贸易的影响则呈现先升后降的趋势。疫情头两年两岸贸易呈现两位数成长，台湾对大陆贸易顺差在2021年甚至达到上千亿美金的历史新高。但从2022年开始下滑，2023年上半年居然出现两位数衰退。

同时，两岸民众往来大幅萎缩，比全球人员移动减少更为严重。赴大陆工作人数疫情前有将近40万人，到2021年减到16万人，不到原本一半。赴大陆旅客也急剧下降，从疫情前一年超过400万人到2021至2022年掉到每年20万人以下。虽然今年赴大陆观光人数快速成长，大陆位居台湾游客第二大目的地，但旅客人数只有第一大目的地日本的三分之一，与疫情前两地台湾旅客皆超过400万不可同日而语。

至于大陆民众赴台，原本热络的专业交流与商务交流，疫情期间人数骤减，最低时降到原本的九百分之一和百分之一，今年虽微幅上升，专业交流仍未超过1000人，商务交流则超过1万人，但与过去9万、10万人相去甚远，而大陆观光客来台则完全挂零。

目前，后疫情时代两岸关系与世界的“再全球化”呈现两方面悖离。一是两岸贸易与全球贸易的悖离。2023年上半年全球贸易缓步成长，两岸贸易却两位数衰退。而且，过去两岸贸易受台湾对大陆投资驱动，但今年上半年对大陆投资缓步成长而出口却大幅衰退。另外，两岸民众来往数量的萎缩，也和后疫情时代的全球趋势脱节。2023年第一季全球国际旅客达2.35亿人，已经回到疫情前的80%。然而，两岸间人员流动与疫情前相较仍相去甚远，可以说，两岸关系正迈向脱钩边缘。

两岸关系走到脱钩边缘，对于大陆和台湾都是警讯。如果两岸要和平统一，通过两岸民众相互来往形成绵密的人际网络，塑造两岸间的社会连带和相容的社会价值是必由之途，这也符合习近平所称的“心灵契合”。然而，这些年中国大陆过急于推进统一，以及对于台湾过于频繁、高调和过于威胁性的军事演习，造成台湾民众心生恐惧，严重影响台湾民众前往大陆的意愿。如此，反而无法形成走向和平统一的社会条件，导致和平统一越来越不可能。

从台湾的角度来看，降低对大陆经贸依赖和切断与大陆社会的联结，固然可以让致力“脱中”的蔡政府和台独工作者雀跃，但请别忘记，两岸联结也是台湾安全的屏障。当大陆学生和观光客在台湾到处行走，大陆对台动武也必须承担相当的后座力。反过来说，当两岸联结单薄如纸，大陆对台动武的后座力也会随之下降。更进一步说，当大陆只剩下武力统一的选项时，台湾只会更危险不会更安全。

要让两岸走出脱钩边缘，恢复人员移动是关键。而要推动两岸民众来往，除了改变既有的限制性措施外，两岸还需要更重视非物质文明建设，强化相互吸引的软实力。这些包括提供透明、明确和不歧视的法律环境，和用正向行动改变民众心中的恐惧和负面认知，把疫情期的恶意螺旋扭转为相互肯定与接纳的善意螺旋，重建让两岸互利双赢的社会连带。