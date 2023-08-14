全球企业频爆雷，谨慎因应却无须悲观

来源：台湾《工商时报》

《工商时报》社论

刚刚过去的8月上旬持续爆发无比惊悚的坏消息，不只是中国大陆、香港、还有日本、美国，都被难以置信的坏消息笼罩，悲观气氛迅速扩散。

在美国，全球最大的共享办公室龙头WeWork向美国证监会提交报告，警示“如果无法改善现金流和营运的获利能力，可能必须考虑所有策略选项”，而WeWork的策略选项其实不多，该公司坦言“持续营运能力存在极大疑问（substantial doubt）”，明眼人一看就知道，这家公司声请破产已经是大概率的事件了。

WeWork是全世界最大的办公室二房东，更是未上市前企业估值最高的独角兽，巅峰时期一度享有600亿美元（约812亿新元）市值。日本软体银行集团的创办人孙正义养大这只独角兽，2017年至今累计投入超过100亿美元的资金，2019年还以470亿美元的估值再度增资，如今全数烧成灰烬，WeWork上周股价跌剩下每股0.2美元，总市值剩下3亿多美元。更糟的是WeWork如果破产，其所持有超过400万平方公尺的办公室将带给商用办公室市场多大的杀伤力，还是未知数。

中国大陆与香港的房地产灾难消息也是倾巢而出，碧桂园两笔金额仅有2250万美元的公司债利息无法支付，即将正式违约，公司发布消息，预期自结的财务报告截至2023年6月的半年度，净亏损介于人民币450亿至550亿元（约84亿新元至103亿新元）之间。恒大地产在8月10日晚间也连发多份报告，表示2022年度的净亏损达人民币527.20亿元，而且公司总负债1兆8338.19亿元，总资产1兆4685.57亿元，已经资不抵债。

此前，孙正义掌控的软银集团也发布了令人难以置信的巨额亏损，今年第一季亏损3.16兆日元，第二季亏损2.9兆日元（约270亿新元），短短半年就赔超过6兆日元，几十年累计的获利几乎归零。即使日元贬值换算成美元或新台币的亏损会降低，软银集团半年赔掉新台币1.4兆元（约594亿新元）的烧钱规模，也跟恒大、碧桂园同创了上市公司的历史纪录。

规模巨大的恐龙企业拖到8月初才陆续发布坏消息，而且都是令人惊恐的数字，当然使得市场充满悲观的气氛，如果往前追溯看到三、四个月前，美国从硅谷银行引爆的一连串中型银行倒闭事件，还有四处出现的泡沫破灭警讯，似乎就已预告一场金融风暴即将呼啸而来。

然而，股票市场对于这些破天荒亏损数字的反应，却异常平静。赔光数十年获利的软银集团，在过去三个月反而逆势上涨了三成，美国股市的商用不动产相关股价与债券价格固然受压，但是大盘不论是道琼或是纳斯达克都无异状，而北京政府持续整顿恒大、碧桂园、万达等房地产企业，香港恒生指数在1万9000至2万点之间波动，上海与深圳股市也没有惊恐杀盘的痕迹。

一个合理的解释是，这些巨大的亏损消息，早就获得各国政府与央行的掌控，以相对隐晦、非传统的方式，及时缓解了重大利空的冲击。

我们以美国联准会（Fed）看似强悍的暴力升息、量化紧缩政策来说，美联储的资产负债表固然如公告所称持续缩减，但真正缩减的是财政部帐户余额与债券附买回操作余额，商业银行体系的流动性与存款准备金的规模反而上升，美联储以细致的方式调控美国自己、乃至全球货币的流动性，并且成功引导了华尔街对通膨的市场预期。

眼前的路途当然不是平坦的康庄大道，全球去库存之后，新的需求并没有回升也是事实，不过如果各国政府都戒慎恐惧，对于经济重大的地雷都能事先防范因应，我们倒也无须天天担忧海啸与崩盘，不论是企业或是个人投资，踩稳眼前的脚步，眼看三尺之外的地雷，并且审慎做好中长期的布局，谨慎、却无须悲观，可能是8月上旬连续重大利空给我们最佳的启发。